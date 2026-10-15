Isparta’nın Saklı Tarihi: 1780’deki Büyük Sel Felaketi ve "Öküzbattı" İsminin Gizemi

Isparta’nın Saklı Tarihi: 1780’deki Büyük Sel Felaketi ve "Öküzbattı" İsminin Gizemi
ISPARTA
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Isparta’nın Saklı Tarihi: 1780’deki Büyük Sel Felaketi ve "Öküzbattı" İsminin Gizemi

Isparta’nın bugün sevilen mesire alanlarından biri olan Öküzbattı, adını nereden alıyor? Yıl 1780... Gölcük Krater Gölü’nün taşmasıyla sular altında kalan mahalleler ve Süleyman Sami Böcüzade’nin aktardığı yüzyıllık sırlar.

Anadolu’nun tarihi zenginlikleriyle öne çıkan şehri Isparta, geçmişinde pek çok ilginç olaya ve değişime ev sahipliği yaptı. Günümüzde popüler bir dinlenme ve mesire alanı olan Öküzbattı, bir asır öncesine kadar şehrin en çok konuşulan noktalarından biriydi. Peki, bu ilginç ismin arkasında nasıl bir tarihi felaket yatıyor?

Gölcük Krater Gölü Taştı, Üç Mahalle Sular Altında Kaldı

Tarihler 1780 yılını gösterdiğinde, Isparta sınırları içerisindeki Gölcük Krater Gölü'nde büyük bir taşma meydana geldi. Bu ani ve şiddetli taşkın, şehir merkezindeki hayatı derinden sarstı. Gölcük'ün suları; Emre Mahallesi, Süleyman Mahallesi ve Dere Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerini sular altında bıraktı.

Sel felaketinin ardından bölgede küçük bir gölet ve bataklık alanı oluştu. Zamanla suların çekildiği bu çevrede köylüler hayvanlarını otlatmaya başladı. İşte bugünkü mesire alanına adını veren o meşhur olay da bu dönemde gerçekleşti: Otlayan hayvanlardan birinin bu bataklığa batıp kaybolmasıyla bölge, halk arasında "Öküzbattı" olarak anılmaya başlandı. Emre Mahallesi sınırlarında, Sızrı dağına doğru uzanan bu bölge, o günden sonra bu isimle hafızalara kazındı.

Süleyman Sami Böcüzade’nin Kaleminden Tarihi Sırlar ve Azizlerin Mezarları

Bu tarihi olayın ve bölgenin geçmişinin günümüze ulaşmasında en önemli isimlerin başında Süleyman Sami Böcüzade geliyor. O dönemdeki adıyla Hamidabat’ta 1900’lü yılların başlarında belediye başkanlığı ve mebusluk yapan Böcüzade, görevinden emekli olduktan sonra tarih araştırmacılığına ve yazarlığa yöneldi. Isparta’nın geçmişini en ince detaylarına kadar kaleme alan Böcüzade’nin aktardığı rivayetler arasında oldukça dikkat çekici bir detay yer alıyor:

O dönemde şehirdeki kiliselerin bahçelerinde Hristiyan azizler ve önemli kişiler için yer kalmadığı için, bu kişilerin cenazelerinin bir kısmının yine Öküzbattı ve çevresindeki bölgeye defnedildiği biliniyor.

Yüzyıllar öncesinin büyük sel felaketinden Hristiyan azizlerin mezar rivayetlerine kadar pek çok gizemi barındıran Öküzbattı, bugün Isparta’nın hem doğal güzelliklerini hem de saklı tarihini gözler önüne sermeye devam ediyor.

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