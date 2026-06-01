Adliye Karşısında Gece Yarısı Kaza



Isparta'da adliye binası karşısında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Gece saatlerinde yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Isparta'da gece saatlerinde adliye binası karşısında meydana gelen trafik kazası kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre motosiklet ile bir aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde motosikletin ön bölümünün büyük ölçüde parçalandığı görülürken, kazanın şiddeti dikkat çekti. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.