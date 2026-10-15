Isparta için meteorolojiden sarı kodlu uyarı! Fırtına kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta’nın da aralarında bulunduğu 18 il için olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Isparta’nın güneyinde kuvvetli sağanak beklenirken, bazı bölgelerde rüzgârın hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi.

Isparta’da hava durumuna ilişkin dikkat çeken bir uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin birçok bölgesinde kuvvetli yağış, fırtına ve farklı hava olaylarının etkili olması bekleniyor. Uyarı yapılan iller arasında Isparta da bulunuyor.

Meteoroloji, özellikle kuvvetli yağış ve rüzgârın etkili olabileceği bölgelerde vatandaşların tedbirli davranması gerektiğini bildirdi.

Isparta’nın güneyinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteorolojik tahminlere göre Isparta ve Burdur’un güney kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış görülebilecek. Yağışların yer yer etkisini artırması beklenirken ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Isparta için yapılan sarı kodlu uyarı kapsamında vatandaşların hava durumundaki gelişmeleri takip etmesi, özellikle yağış sırasında ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.

Meteoroloji 18 il için uyarı yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklanan uyarı listesinde 15 il için sarı, 3 il için ise turuncu kodlu uyarı yer aldı.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle sıralandı:

Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ.

Yalova, Kocaeli ve Sakarya için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kod, hava olaylarının potansiyel tehlike oluşturabileceğine işaret ederken turuncu kod daha ciddi meteorolojik risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Rüzgârın hızı 80 kilometreye ulaşabilir

Kuvvetli yağışın yanı sıra bazı bölgelerde fırtına da bekleniyor. Tahminlere göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda ise güney yönlerden kuvvetli rüzgâr etkili olabilecek.

Rüzgârın yer yer saatte 40 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıkları düşecek

Beklenen hava sistemiyle birlikte iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

Toz taşınımı ve çamur yağışı ihtimali

Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde Afrika kaynaklı toz taşınımı görülebileceği öngörülüyor. Toz taşınımının görüş mesafesini ve hava kalitesini olumsuz etkileyebileceği, yağışla birlikte çamur şeklinde yağışa neden olabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji, kuvvetli sağanak, fırtına ve diğer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların güncel tahminleri ve resmî uyarıları takip etmesini öneriyor.

Isparta’da yaşayan vatandaşların özellikle güney kesimlerde beklenen kuvvetli yağışa karşı dikkatli olması ve ani sel ile su baskını riskini göz ardı etmemesi gerekiyor.