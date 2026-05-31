Araç Sahiplerine Müjde: Akaryakıtta Büyük İndirim Bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibini sevindirecek gelişme yaşandı. Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında görülen düşüşün ardından benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir indirim beklentisi oluştu.

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, yeni fiyat düzenlemesinin gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Özellikle motorin grubunda dikkat çeken bir düşüş öngörülürken, benzinde de fiyatların aşağı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında son günlerde yaşanan hareketlilik, petrol fiyatlarının geri çekilmesine neden oldu. Uzmanlar, ham petrol maliyetlerindeki düşüşün doğrudan akaryakıt fiyatlarına etki ettiğini belirtiyor. Bu gelişme, son dönemde yükselen ulaşım ve lojistik maliyetlerinin ardından sürücüler için olumlu bir haber olarak değerlendiriliyor.

Beklenen düzenleme kapsamında benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 7 lira 25 kuruşa kadar indirim öngörülüyor. Ancak uygulanan Eşel Mobil Sistemi nedeniyle indirimin tamamının pompaya yansımayabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, fiyat avantajının bir bölümünün vergi düzenlemeleri kapsamında değerlendirileceğini belirtiyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt piyasasında yeni fiyat güncellemelerinin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. Araç sahipleri ise gece yarısından sonra pompaya yansıyacak yeni tarifeyi merakla bekliyor.

Özellikle yaz sezonunun başlaması ve bayram tatili sonrası artan araç trafiği düşünüldüğünde, akaryakıt fiyatlarında yaşanacak olası düşüşün vatandaşların bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlaması bekleniyor.