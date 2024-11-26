Akaryakıtta Fiyat Güncellemesi: Benzin ve Motorin Ne Kadar?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve dünya piyasalarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 26 Kasım 2024 Salı itibarıyla büyük şehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında güncel rakamlar açıklandı.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42.33 TL

Motorin: 44.16 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42.22 TL

Motorin: 44.10 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara:

Benzin: 42.22 TL

Motorin: 44.10 TL

LPG: 25.49 TL

İzmir:

Benzin: 42.33 TL

Motorin: 44.16 TL

LPG: 26.03 TL

Artan döviz kurları ve ÖTV zamlarıyla değişen fiyatlar, piyasanın yakından takip edilmesine neden oluyor. Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın da akaryakıt fiyatlarına yön verdiğini belirtiyor.