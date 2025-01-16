Akaryakıtta Yeni Zam! Motorin 50 TL’ye Dayandı

Döviz kuru değişimleri, dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı çekti. 16 Ocak 2025 itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 TL 47 kuruş zam yapılırken, LPG fiyatlarında da 30 kuruş artış yaşandı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Motorin fiyatlarının 50 TL sınırına yaklaşması, vatandaşlar arasında endişeye neden olurken, artışların global piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45.32 TL

Motorin: 47.24 TL

LPG: 26.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45.17 TL

Motorin: 47.12 TL

LPG: 25.89 TL

Ankara:

Benzin: 45.82 TL

Motorin: 47.90 TL

LPG: 26.39 TL

İzmir:

Benzin: 46.19 TL

Motorin: 48.30 TL

LPG: 26.24 TL

Vatandaşa Etkisi ve Beklentiler

Yeni zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarının ulaşım ve temel tüketim mallarına yansıması bekleniyor. Uzmanlar, dünya piyasalarındaki hareketlilik ve döviz kuru değişimlerinin akaryakıt fiyatlarını belirlemede kritik bir rol oynadığını ifade ediyor.

Sektör temsilcileri, fiyatlardaki dalgalanmaların sürebileceğini belirterek, vatandaşları bütçe planlaması yapmaları konusunda uyarıyor. Akaryakıt fiyatlarının seyrini ise global enerji piyasasındaki gelişmeler ve döviz kuru belirleyecek.

Not: Bu fiyatlar il ve bölgelere göre değişiklik gösterebilir.