Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi ile Kırıntı Köyü arasındaki karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir tır devrildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 10.25 sıralarında Eğirdir-Kırıntı Köyü karayolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tır yol kenarına devrilirken, kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ilgili ekipler sevk edildi.

Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen tırın kaldırılması ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazada can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sürücülere bölgede dikkatli seyretmeleri ve trafik işaret ile görevlilerin yönlendirmelerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.