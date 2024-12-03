Benzin ve Motorine Zam Geldi! Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle 3 Aralık 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
Avrupa Yakası:
- Benzin: 43.07 TL
- Motorin: 44.22 TL
- LPG: 26.03 TL
Anadolu Yakası:
- Benzin: 42.96 TL
- Motorin: 44.16 TL
- LPG: 25.49 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 43.49 TL
- Motorin: 44.80 TL
- LPG: 26.04 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 43.99 TL
- Motorin: 45.29 TL
- LPG: 25.94 TL
Fiyat Artışının Sebebi
Akaryakıt fiyatlarındaki artış, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklanıyor. Araç sahipleri, bu artışların bütçelerine olan etkisi nedeniyle akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.
Not: Akaryakıt fiyatları, iller ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.