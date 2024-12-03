Benzin ve Motorine Zam Geldi! Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı

Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle 3 Aralık 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 43.07 TL

Motorin: 44.22 TL

LPG: 26.03 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 42.96 TL

Motorin: 44.16 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 44.80 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.99 TL

Motorin: 45.29 TL

LPG: 25.94 TL

Fiyat Artışının Sebebi

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklanıyor. Araç sahipleri, bu artışların bütçelerine olan etkisi nedeniyle akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Not: Akaryakıt fiyatları, iller ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.