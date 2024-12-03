isparta-oto-ekspertiz

Benzin ve Motorine Zam Geldi! Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı

Benzin ve Motorine Zam Geldi! Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Benzin ve Motorine Zam Geldi! Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı

Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle 3 Aralık 2024 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında artış yaşandı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

  • Benzin: 43.07 TL
  • Motorin: 44.22 TL
  • LPG: 26.03 TL

Anadolu Yakası:

  • Benzin: 42.96 TL
  • Motorin: 44.16 TL
  • LPG: 25.49 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 43.49 TL
  • Motorin: 44.80 TL
  • LPG: 26.04 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzin: 43.99 TL
  • Motorin: 45.29 TL
  • LPG: 25.94 TL

Fiyat Artışının Sebebi

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklanıyor. Araç sahipleri, bu artışların bütçelerine olan etkisi nedeniyle akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor.

Not: Akaryakıt fiyatları, iller ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Eylül Minel’den Sıcak Tahin ve Helva Lezzeti! Isparta’nın Doğal Tatlarıyla Tanışın
ISPARTA'DA ALTINBAŞ MODA'DA KIŞA ÖZEL DEV KAMPANYA!
EKSPERTİZDE GÜVENİN ADRESİ: PİLOT GARAGE ISPARTA
Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Ekiplerinden Kararlı Denetim
​Isparta'da 11 Yıl 4 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
GSS Borçlarına Yönelik Yeni Düzenleme!
Isparta'da 34 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Tarz Sahibi Beylere Yüksel Hair Concept'ten Fark Yaratan Perma!
Koza Tekstil’de Turuncu Günler Başladı!
Mazot ve Benzin Fiyatlarında Dikkat Çeken Ayrışma!
Isparta’da Arkadaşlık Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
Çevik Gıda'dan Kaçırılmayacak Fırsatlar: Pazara Lezzet, Sofraya Şenlik!
Ahmet’in Yeri Fatih Şubesi’nden Öğretmenler Günü’ne Özel Kampanya!
Isparta’da 14 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Isparta’da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Araç Sürücüsüne İşlem Yapıldı
Radyo Isparta: Şehrin Müzik Ruhunu Canlandırıyor!
Isparta ve Birçok İl İçin Meteorolojiden Kritik Uyarı
Bölgede Soğuk Hava ve Fırtına Uyarısı
Türkiye’nin İlk Kuantum Bilgisayarı: Teknolojide Yeni Bir Dönem!
Isparta Valiliği CİMER Şikayeti Üzerine Düğmeye Bastı
Isparta’da Kaçak Kazı Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Isparta’da Gökyüzü Hareketleniyor: Meteorolojiden Kritik Uyarı!
Isparta’da Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Isparta’da Kaçak Yapı Denetimlerinde 265 Tespit, %10 Yıkım Gerçekleşti
Isparta’da FETÖ Operasyonu: 459 Şüpheli Yakalandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

ISPARTA uygun avm

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Türkiye Genelinde Kötü Koku UyarısıTürkiye Genelinde Kötü Koku Uyarısı29 Kasım 2024
Akaryakıtta Fiyat Güncellemesi: Benzin ve Motorin Ne Kadar?Akaryakıtta Fiyat Güncellemesi: Benzin ve Motorin Ne Kadar?26 Kasım 2024
Isparta'da 34 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs YakalandıIsparta'da 34 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı28 Kasım 2024
19 Yıllık İşçi Tazminatsız İşten Çıkarıldı19 Yıllık İşçi Tazminatsız İşten Çıkarıldı29 Kasım 2024
Altın Alım-Satımında Yeni YasakAltın Alım-Satımında Yeni Yasak27 Kasım 2024
Akaryakıt Fiyatlarında Güncelleme!Akaryakıt Fiyatlarında Güncelleme!27 Kasım 2024
Engelli Emeklilik Şartlarında Değişiklik: 2008 Öncesi İçin Yeni DüzenlemeEngelli Emeklilik Şartlarında Değişiklik: 2008 Öncesi İçin Yeni Düzenleme27 Kasım 2024
BOTAŞ’tan Doğal Gaz Zammı Açıklaması!BOTAŞ’tan Doğal Gaz Zammı Açıklaması!29 Kasım 2024
TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Zam YapıldıTÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Zam Yapıldı27 Kasım 2024
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta Toplanacak!Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ta Toplanacak!26 Kasım 2024
Aile Hekimlerine Yeni Görev: Hacamat ve Akupunktur Uygulamaları GeliyorAile Hekimlerine Yeni Görev: Hacamat ve Akupunktur Uygulamaları Geliyor27 Kasım 2024
Eylül Minel’den Sıcak Tahin ve Helva Lezzeti! Isparta’nın Doğal Tatlarıyla TanışınEylül Minel’den Sıcak Tahin ve Helva Lezzeti! Isparta’nın Doğal Tatlarıyla Tanışın02 Aralık 2024
Tarz Sahibi Beylere Yüksel Hair Concept'ten Fark Yaratan Perma!Tarz Sahibi Beylere Yüksel Hair Concept'ten Fark Yaratan Perma!28 Kasım 2024
Akaryakıt Fiyatlarında Güncel DurumAkaryakıt Fiyatlarında Güncel Durum29 Kasım 2024
Isparta Emniyetinden Öğrencilere Örnek EğitimIsparta Emniyetinden Öğrencilere Örnek Eğitim26 Kasım 2024
Sigara ve Alkole Büyük Zam Geliyor!Sigara ve Alkole Büyük Zam Geliyor!26 Kasım 2024
Ev Sahipleri Dikkat!Ev Sahipleri Dikkat!27 Kasım 2024
Aile Hekimliklerinde Yeni Dönem: Bazı Hizmetler Ücretli Hale GeliyorAile Hekimliklerinde Yeni Dönem: Bazı Hizmetler Ücretli Hale Geliyor26 Kasım 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan RTÜK’e ÇağrıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan RTÜK’e Çağrı26 Kasım 2024
Pasaport Harçlarına Zam! İşte 2025 ÜcretleriPasaport Harçlarına Zam! İşte 2025 Ücretleri27 Kasım 2024