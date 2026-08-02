Isparta'da Baraj Suyu Bereket Getirdi: Meyvede Verim ve Kalite Tavan Yaptı

Yenişarbademli’de Baraj Suyu Bereket Getirdi: Meyvede Verim ve Kalite Tavan Yaptı

25 Bin Dekardan Fazla Araziye Can Suyu

Su Tutma Kapasitesi: 5,32 milyon metreküp

5,32 milyon metreküp Temelden Yükseklik: 62 metre

62 metre Sulama Alanı: 25 bin 370 dekar zirai tarım arazisi

Kirazda Kalibre Büyüdü: "Günübirlik Sulama Büyük Nimet"

"Gece gündüz fark etmeksizin istediğimiz zaman günübirlik sulama yapabiliyoruz. Bu konfor doğrudan verime yansıdı. Kirazlarımız artık 26 kalibre ve üzeri büyüklüğe ulaşıyor. Su buralarda olmasaydı bu kaliteli ürünü yetiştiremezdik. Bizlere bu imkânı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve Sulama Birliği Başkanlıklarına teşekkür ederiz."

DSİ Genel Müdürü Balta: "Her Damla Su Bereketin Hikayesini Yazıyor"

"Gül bahçelerinden elma bahçelerine uzanan Isparta'da her damla su, bereketin ve üretimin hikayesini yazıyor. Üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayan Adem Uçar kardeşimiz başta olmak üzere tüm emektar çiftçilerimize selamlarımızı gönderiyor; bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Hasadınız Anadolu kadar bereketli, kazancınız daim olsun."

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde 2024 yılında yapımı tamamlanarak sulamaya açılan, bölgedeki meyve üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Günübirlik ve kesintisiz sulama imkânına kavuşan üreticiler, modern sulama sistemleri sayesinde hem iş yükünü azalttı hem de meyve veriminde yüksek artış sağladı.Bölge tarımına hayat veren Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı, teknik kapasitesiyle ilçedeki zirai üretimin teminatı haline geldi:İlçede 10 yıldır kiraz üretimi yapan, barajın hizmete girmesiyle birlikte damlama sulama sistemine geçtiklerini ve kiraz kalitesinde belirgin bir artış yaşadıklarını belirtti.Eskiden uygulanan salma sulamanın hem zaman kaybına hem de büyük bir külfete yol açtığını vurgulayan Uçar, şunları söyledi:Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürüda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ispartalı üreticileri tebrik etti.Balta açıklamasında şu ifadeleri kullandı: