Isparta'da Baraj Suyu Bereket Getirdi: Meyvede Verim ve Kalite Tavan Yaptı

Yenişarbademli’de Baraj Suyu Bereket Getirdi: Meyvede Verim ve Kalite Tavan YaptıIsparta’nın Yenişarbademli ilçesinde 2024 yılında yapımı tamamlanarak sulamaya açılan Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı, bölgedeki meyve üreticilerinin yüzünü güldürüyor. Günübirlik ve kesintisiz sulama imkânına kavuşan üreticiler, modern sulama sistemleri sayesinde hem iş yükünü azalttı hem de meyve veriminde yüksek artış sağladı.
25 Bin Dekardan Fazla Araziye Can SuyuBölge tarımına hayat veren Şehit Hüseyin Gökhan Eriç Barajı, teknik kapasitesiyle ilçedeki zirai üretimin teminatı haline geldi:
- Su Tutma Kapasitesi: 5,32 milyon metreküp
- Temelden Yükseklik: 62 metre
- Sulama Alanı: 25 bin 370 dekar zirai tarım arazisi
Kirazda Kalibre Büyüdü: "Günübirlik Sulama Büyük Nimet"İlçede 10 yıldır kiraz üretimi yapan Adem Uçar, barajın hizmete girmesiyle birlikte damlama sulama sistemine geçtiklerini ve kiraz kalitesinde belirgin bir artış yaşadıklarını belirtti.
Eskiden uygulanan salma sulamanın hem zaman kaybına hem de büyük bir külfete yol açtığını vurgulayan Uçar, şunları söyledi:
"Gece gündüz fark etmeksizin istediğimiz zaman günübirlik sulama yapabiliyoruz. Bu konfor doğrudan verime yansıdı. Kirazlarımız artık 26 kalibre ve üzeri büyüklüğe ulaşıyor. Su buralarda olmasaydı bu kaliteli ürünü yetiştiremezdik. Bizlere bu imkânı sağlayan Tarım ve Orman Bakanlığına, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve Sulama Birliği Başkanlıklarına teşekkür ederiz."
DSİ Genel Müdürü Balta: "Her Damla Su Bereketin Hikayesini Yazıyor"Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ispartalı üreticileri tebrik etti.
Balta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gül bahçelerinden elma bahçelerine uzanan Isparta'da her damla su, bereketin ve üretimin hikayesini yazıyor. Üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayan Adem Uçar kardeşimiz başta olmak üzere tüm emektar çiftçilerimize selamlarımızı gönderiyor; bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyorum. Hasadınız Anadolu kadar bereketli, kazancınız daim olsun."