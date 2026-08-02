Gençler Siber Suç Ağında: "Hızlı Para" ve "Takdir Görme" Tuzağı

Gençler Siber Suç Ağında: "Hızlı Para" ve "Takdir Görme" Tuzağı
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2026 22:59
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Gençler Siber Suç Ağında: "Hızlı Para" ve "Takdir Görme" Tuzağı

Günümüzde internet kullanımının her yaş grubunda yaygınlaşmasıyla birlikte, siber suçlar ve yasa dışı kazanç yöntemleri özellikle gençler arasında kaygı verici bir boyuta ulaştı. Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Uzmanı Ömer Faruk Yakut, gençlerin "kolay para kazanma" hırsı ve sanal alemde "takdir görme" arzusu yüzünden siber suçların pençesine düştüğünü belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Sosyal Medyadaki "Kötü Örnekler" Gençleri Özendiriyor

İnternetin kullanım şekline göre hem çok faydalı bir araca hem de tehlikeli bir suç aletine dönüşebildiğini vurgulayan Ömer Faruk Yakut, gençlerin sosyal medyada maruz kaldığı içeriklerin bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etti:
  • Kolay Kazanç Algısı: Sosyal medya platformlarında ve öne çıkan profillerde (influencerlar vb.), suçtan veya yasa dışı yollardan elde edilen paraların lüks içinde harcandığına dair görseller gençlerin sürekli karşısına çıkarılıyor.
  • Sanal Takdir Arzusu: Gençler sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamak için değil, çevrelerinde ve dijital dünyada statü kazanmak, "takdir edilmek" amacıyla da bu illegal süreçlere dahil oluyor.

En Büyük Tehlike: "Hesap Kiralama"

Gençlerin bir kısmının bile bile dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığını, bir kısmının ise farkında olmadan suça sürüklendiğini belirten Yakut, banka hesabı kiralama tehlikesine dikkat çekti.
Gençlerin küçük miktarlarda komisyon veya kira bedelleri karşılığında banka ve ödeme hesaplarını siber dolandırıcılara kullandırdığını belirten uzmanlar, bu durumun kişileri doğrudan organize bir suçun asli tarafı haline getirdiğinin altını çizdi.
"İnternet herkes için hem faydası hem zararı olabilecek bir araçtır. Gençler çevresinde gördüğü 'suçtan kolay para kazanma' örneklerinden etkileniyor. Sadece para kazanmak değil, o sanal dünyada takdir görme ihtiyacıyla maalesef dolandırıcılık faaliyetlerine giriyor, hatta hesaplarını kiralayarak suçun bir parçası oluyorlar."
Ömer Faruk Yakut(Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Uzmanı)
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