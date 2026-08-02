"Teslim Alınmayan Kargo" Yalanıyla Dolandırıcılık Uyarısı

"Teslim Alınmayan Kargo" Yalanıyla Dolandırıcılık Uyarısı
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2026 22:35
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"Teslim Alınmayan Kargo" Yalanıyla Dolandırıcılık Uyarısı

Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan "alınmayan kargo nedeniyle ceza veya icra takibi başlatılacağı" iddialarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Unutulan veya teslim alınmayan kargoları bahane ederek yasal işlem tehdidiyle para talep eden dolandırıcılara karşı Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Avukat İnsal Çankaya önemli uyarılarda bulundu.

"Aynı Yöntemle Beni de Aradılar"

Kendi başından geçen benzer bir olayı aktaran Avukat İnsal Çankaya, dolandırıcıların kendisini de arayarak teslim alınmayan kargo gerekçesiyle ceza ödemesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kendisini tanıtıp durumun hukuki bir geçerliliği olmadığını söylemesi üzerine arayan kişilerin telefonu kapattığını ve numaraya tekrar ulaşılamadığını belirtti.

Tüketici Kanunu: 14 Günlük Koşulsuz İade Hakkı Var

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin kanuni haklarına dikkat çeken Çankaya, şunları vurguladı:
"Tüketici Kanunu'na göre internetten sipariş verilen bir ürünü, ürüne zarar verilmediği ve değeri düşürülmediği sürece 14 gün içerisinde koşulsuz iade etme hakkı mevcuttur. Ürünün teslim alınmaması veya iade edilmesi, tüketicinin kanuni hakkını kullandığının bir göstergesidir. Dolayısıyla teslim alınmayan bir kargo yüzünden vatandaşa ceza kesilmesi veya icra takibi başlatılması hukuken kesinlikle mümkün değildir."

"Küçük Miktarlarla Haksız Kazanç Sağlıyorlar"

Dolandırıcıların vatandaşın endişelerinden faydalandığını belirten Çankaya, uygulanan taktiği şöyle açıkladı:
  • Düşük Tutarlar: Mağdurlardan genellikle 150 - 160 TL gibi göze büyük görünmeyen miktarlar talep ediliyor.
  • Korku İle Ödeme: Vatandaşlar "başım belaya girmesin" düşüncesiyle veya uğraşmamak için bu parayı ödeme yolunu seçebiliyor.
  • Büyük Kazanç: Gün içinde çok sayıda kişiden bu küçük tutarlar toplanarak ciddi miktarlarda haksız gelir elde ediliyor.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Avukat İnsal Çankaya, bu tür aramalara ve mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması ve durumun vakit kaybetmeksizin yetkili makamlara bildirilerek suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti.
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