"Teslim Alınmayan Kargo" Yalanıyla Dolandırıcılık Uyarısı

"Aynı Yöntemle Beni de Aradılar"

Tüketici Kanunu: 14 Günlük Koşulsuz İade Hakkı Var

"Tüketici Kanunu'na göre internetten sipariş verilen bir ürünü, ürüne zarar verilmediği ve değeri düşürülmediği sürece 14 gün içerisinde koşulsuz iade etme hakkı mevcuttur. Ürünün teslim alınmaması veya iade edilmesi, tüketicinin kanuni hakkını kullandığının bir göstergesidir. Dolayısıyla teslim alınmayan bir kargo yüzünden vatandaşa ceza kesilmesi veya icra takibi başlatılması hukuken kesinlikle mümkün değildir."

"Küçük Miktarlarla Haksız Kazanç Sağlıyorlar"

Düşük Tutarlar: Mağdurlardan genellikle 150 - 160 TL gibi göze büyük görünmeyen miktarlar talep ediliyor.

Mağdurlardan genellikle 150 - 160 TL gibi göze büyük görünmeyen miktarlar talep ediliyor. Korku İle Ödeme: Vatandaşlar "başım belaya girmesin" düşüncesiyle veya uğraşmamak için bu parayı ödeme yolunu seçebiliyor.

Vatandaşlar "başım belaya girmesin" düşüncesiyle veya uğraşmamak için bu parayı ödeme yolunu seçebiliyor. Büyük Kazanç: Gün içinde çok sayıda kişiden bu küçük tutarlar toplanarak ciddi miktarlarda haksız gelir elde ediliyor.

Vatandaşlar Ne Yapmalı?

Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan "alınmayan kargo nedeniyle ceza veya icra takibi başlatılacağı" iddialarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Unutulan veya teslim alınmayan kargoları bahane ederek yasal işlem tehdidiyle para talep eden dolandırıcılara karşıönemli uyarılarda bulundu.Kendi başından geçen benzer bir olayı aktaran Avukat İnsal Çankaya, dolandırıcıların kendisini de arayarak teslim alınmayan kargo gerekçesiyle ceza ödemesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Kendisini tanıtıp durumun hukuki bir geçerliliği olmadığını söylemesi üzerine arayan kişilerin telefonu kapattığını ve numaraya tekrar ulaşılamadığını belirtti.İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin kanuni haklarına dikkat çeken Çankaya, şunları vurguladı:Dolandırıcıların vatandaşın endişelerinden faydalandığını belirten Çankaya, uygulanan taktiği şöyle açıkladı:Avukat İnsal Çankaya, bu tür aramalara ve mesajlara kesinlikle, herhangi birve durumun vakit kaybetmeksizin yetkili makamlara bildirilerekgerektiğini belirtti.