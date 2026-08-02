Eğirdir Gölü’ne Çifte Nefes: 100 Bin Sazan Yavrusu Göle Bırakıldı

Eğirdir Gölü’ne Çifte Nefes: 100 Bin Sazan Yavrusu Göle Bırakıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 29.07.2026 15:31
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Eğirdir Gölü’ne Çifte Nefes: 100 Bin Sazan Yavrusu Göle Bırakıldı, Aksu Projesinde Son Sona Gelindi!

Isparta’nın göz bebeği ve bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri olan Eğirdir Gölü’nün geleceğini korumak, su seviyesini ve ekolojik dengesini güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalara yenileri eklendi. Göldeki balık popülasyonunu artırmak amacıyla 100 bin sazan yavrusu gölle buluşturulurken, göle can suyu taşıyacak olan Aksu projesinde de geri sayım başladı.

Minik Yelkencilerle Anlamlı Buluşma: 100 Bin Sazan Yavrusu Gölde

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM) tarafından özenle yetiştirilen 100 bin adet sazan yavrusu ve damızlık sazanlar göle salındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün minik yelkencilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik sporcular balık yavrularını kendi elleriyle suya bıraktı. Göldeki su altı canlılığını ve biyolojik çeşitliliği desteklemeyi hedefleyen bu çalışma, hem doğaya hem de bölge balıkçılığına önemli bir katkı sağladı.

Aksu’dan Eğirdir’e Yılda 42 Milyon Metreküp Su: Müjde Ağustos Sonunda!

Eğirdir Gölü’nü beslemek ve kuraklık riskine karşı koruma altına almak amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen dev projede son aşamaya geçildi.
  • Bereketli Yağışlar ve Dev Yatırım: Bu yıl bölgenin aldığı bereketli yağışların yanı sıra teknik projelerle de göl desteklenmeye devam ediyor.
  • 42 Milyon Metreküp Su: Aksu kaynağından Eğirdir Gölü’ne yılda 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak iletim hattı ve altyapı çalışmalarında sona gelindi.
  • Kritik Tarih Ağustos Sonu: İnşallah Ağustos ayı sonunda Aksu’nun bereketli suları Eğirdir Gölü ile resmen buluşturulacak.

"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü’nü Gelecek Nesillere Emanet Edeceğiz"

Gölün ekolojik zenginliğini ve su varlığını korumak için atılan her adımın yarınlara yapılan bir yatırım olduğu vurgulanırken, saha çalışmalarının kesintisiz süreceği belirtildi:
"Eğirdir Gölümüzün geleceği için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Attığımız her adım, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da korumaya yöneliktir. Göz bebeğimiz Eğirdir Gölü'nü sahip olduğu tüm doğal zenginliğiyle gelecek nesillere aktarmak ve emanet edebilmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
 
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