Mazota İndirim, Otogaza Zam Geldi: Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte mazota 78 kuruşluk indirim yapılırken, otogaza ise 42 kuruşluk zam geldi.

Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 79,02 dolardan kapatarak düşüş trendini sürdürdü. Bu düşüşün ardından benzine yapılan ilk indirimle fiyat 1 lira 45 kuruş geriledi. Beklenen motorin indirimi de gerçekleşti ve motorin fiyatında 78 kuruşluk bir indirim uygulandı. Böylece benzinin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 43,24 TL'ye, Anadolu yakasında ise 43,13 TL'ye düştü. Düşüş eğilimi devam ediyor.

İndirimler pompaya yansırken, mazot fiyatında da düşüş yaşandı. 78 kuruşluk indirimle mazotun fiyatı, İstanbul Avrupa yakasında 43,16 TL'ye, Anadolu yakasında ise 43,09 TL'ye geriledi. Ancak otogaz kullanıcıları için kötü haber geldi; LPG'ye 42 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43,24 TL

Motorin: 43,16 TL

LPG: 23,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43,13 TL

Motorin: 43,09 TL

LPG: 23,19 TL

Ankara:

Benzin: 43,55 TL

Motorin: 43,57 TL

LPG: 23,74 TL

İzmir:

Benzin: 44,05 TL

Motorin: 44,09 TL

LPG: 23,49 TL

Mazot fiyatlarındaki düşüş sürerken, otogazdaki artış araç sahiplerini zorlayacak gibi görünüyor.