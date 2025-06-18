Akaryakıta Zam Geldi! İşte Fiyatları

Akaryakıta Zam Geldi! İşte 17 Haziran 2025 Fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile küresel gerilimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam geldi.

Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları 17 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48,44 TL

Motorin: 49,51 TL

LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48,29 TL

Motorin: 49,39 TL

LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 49,10 TL

Motorin: 50,36 TL

LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,44 TL

Motorin: 50,70 TL

LPG: 24,94 TL

Global piyasalardaki hareketlilik ve siyasi gerilimler, akaryakıt fiyatlarının yakın gelecekte de değişkenliğini koruyacağını gösteriyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi öneriliyor.