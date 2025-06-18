Akaryakıta Zam Geldi! İşte Fiyatları

Akaryakıta Zam Geldi! İşte 17 Haziran 2025 Fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile küresel gerilimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 75 kuruş zam geldi.
Zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları 17 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 48,44 TL
Motorin: 49,51 TL
LPG: 25,09 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 48,29 TL
Motorin: 49,39 TL
LPG: 24,49 TL
Ankara
Benzin: 49,10 TL
Motorin: 50,36 TL
LPG: 24,99 TL
İzmir
Benzin: 49,44 TL
Motorin: 50,70 TL
LPG: 24,94 TL
Global piyasalardaki hareketlilik ve siyasi gerilimler, akaryakıt fiyatlarının yakın gelecekte de değişkenliğini koruyacağını gösteriyor. Sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi öneriliyor.