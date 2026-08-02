Isparta’da Geçmişin İzleri Siliniyor: Sessizce Yitip Giden Sivil Mimarlık Örnekleri

Isparta’da Geçmişin İzleri Siliniyor: Sessizce Yitip Giden Sivil Mimarlık Örnekleri
ISPARTA
G.Tarihi: 29.07.2026 15:31
56400 Okunma
0

Isparta’da Geçmişin İzleri Siliniyor: Sessizce Yitip Giden Sivil Mimarlık Örnekleri

Kentin tarihsel dokusunu, sokak kültürünü ve mimari kimliğini yansıtan geleneksel Isparta evleri, zamana ve ilgisizliğe yenik düşerek tek tek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bir zamanlar ailelerin yaşam sürdüğü, ahşap işçiliği ve cumbalarıyla sokaklara estetik katan tarihi yapılar, şimdilerde kaderine terk edilmiş durumda.

Zamanın ve İlgisizliğin Yıprattığı Hafıza

Isparta’nın eski mahallelerinde yer alan ve sivil mimarlığın zarif örnekleri arasında gösterilen tarihi yapılar, koruma ve restorasyon desteği alamadığı için günden güne eriyor. Dökülen sıvaların altından bağdadi ahşap karkas sistemlerin açığa çıktığı, cumbalarının çökmeye yüz tuttuğu ve camlarının kırıldığı bu yapılar, kentsel hafızanın da yok olmasına neden oluyor.
Son olarak sokak ortasında bakımsızlığıyla dikkat çeken tarihi bir konut, etrafına çekilen güvenlik telleri ve duvarlarındaki tahribatla sivil mimari mirasın içine düştüğü acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakımsızlık ve Tahribat Tehdit Ediyor

Kendi haline bırakılan tarihi evler sadece zamana değil, insan elinden kaynaklanan tahribata da maruz kalıyor. Cepheleri sprey boyalarla kirletilen, çatı kaplamaları dökülen ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle etrafı kapatılan bu binalar, restore edilmediği takdirde tamamen yıkılma riski taşıyor.
  • Ahşap ve Bağdadi Yapı Doku Kaybı: İklim şartlarına dayanamayan ahşap malzeme çürümeye yüz tutuyor.
  • Güvenlik Riski: Yıkılma tehlikesi bulunan binalar, çevreden geçen vatandaşlar için risk oluşturduğu için geçici tel örgülerle emniyete alınmaya çalışılıyor.
  • Kültürel Mirasın Kaybı: Her yıkılan ya da kaderine terk edilen yapı, Isparta'nın geleneksel mahalle dokusundan bir parçayı koparıyor.

"Restore Edilip Kent Yaşamına Kazandırılmalı"

Mahalle sakinleri ve kent tarihine duyarlı vatandaşlar, bu tür tescilli ya da tescilsiz sivil mimarlık örneklerinin kamulaştırılarak veya hibe/restorasyon destekleriyle ayağa kaldırılmasını talep ediyor. Safranbolu, Odunpazarı veya Göynük gibi örneklerde olduğu gibi Isparta’daki geleneksel evlerin de turizme, kültür sanat merkezlerine ya da sosyal yaşam alanlarına dönüştürülebileceği vurgulanıyor.
"Bu evler sadece taştan, ahşaptan ibaret değil; Isparta’nın yaşanmışlığı, mimari birikimi ve kimliğidir. Gelecek nesillere betondan başka bir şey bırakmak istemiyorsak, bu sessiz çığlığa kulak vermeliyiz."
Kent Tarihi Araştırmacıları
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı