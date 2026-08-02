Isparta'nın sessiz tanıkları: Asırlık fabrika bacaları geçmişin emeğini geleceğe taşıyor

Isparta'nın sessiz tanıkları: Asırlık fabrika bacaları geçmişin emeğini geleceğe taşıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 27.07.2026 00:27
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Isparta'nın sessiz tanıkları: Asırlık fabrika bacaları geçmişin emeğini geleceğe taşıyor

ISPARTA – Isparta'nın sanayi geçmişine tanıklık eden tarihi fabrika bacaları, yıllara meydan okuyan görünümleriyle bugün de kentin hafızasında önemli bir yer tutuyor. Bir dönem gül yağı üretiminden halı ipliği boyahanelerine kadar birçok üretim tesisinin ayrılmaz parçası olan bu bacalar, yalnızca tuğla ve harçtan oluşan yapılar değil; emek, üretim ve alın terinin gökyüzüne uzanan simgeleri olarak değerlendiriliyor.

Kentin farklı noktalarında hâlâ ayakta duran tarihi bacalar, kusursuz tuğla işçiliği, mimari estetikleri ve devasa boyutlarıyla görenleri hayran bırakıyor. Ancak zaman içinde çevrelerinde yükselen yeni yapılar ve değişen şehir dokusu nedeniyle bu tarihi eserlerin büyük bölümü hak ettiği ilgiyi göremiyor.

Gökyüzüne uzanan emeğin anıtları

Uzmanlara göre fabrika bacaları yalnızca sanayi tesislerinin bir parçası değil, aynı zamanda döneminin mühendislik anlayışını ve ustalık kültürünü yansıtan önemli endüstri mirası örnekleri arasında yer alıyor.

Özellikle Isparta Etnografya Müzesi çevresinde bulunan tarihi bacalar ile Güneykent'teki eski Gülbirlik Gül Yağı Fabrikası bacaları, kentin üretim tarihini bugüne taşıyan en önemli simgeler arasında gösteriliyor.

Yıllar boyunca binlerce işçinin emeğine tanıklık eden bu yapılar, bugün sessizce geçmişi anlatmaya devam ediyor.

İlk baca Güneykent'te yükseldi

Araştırmalara göre Isparta'daki ilk sanayi bacalarından biri, 1930'lu yıllarda Güneykent'te kurulan tarihi Gülbirlik Gül Yağı Fabrikası'nda inşa edildi.

Asıl görevi kömürlü gemi kazanı olarak kullanılan sistemin daha sonra Güneykent'e getirilerek gül yağı ve gül suyu üretiminde buhar kazanına dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Bu tarihi bacanın;

  • İç kısmının ateş tuğlasıyla örüldüğü,

  • Dış yüzeyinde Başmakçı tuğlası kullanıldığı,

  • Tamamen yuvarlak mimari anlayışla inşa edildiği ifade ediliyor.

Bazı sanayi bacalarının ise iç kısmının dört köşe, dış yüzeyinin yuvarlak olarak tasarlandığı belirtilirken, bunun dönemin mühendislik tekniklerinden kaynaklandığı aktarılıyor.

Halıcılık sanayisinin yükselişine tanıklık ettiler

1950'li yıllardan sonra Isparta'da hızla gelişen halı ipliği ve boyahane fabrikalarıyla birlikte kentte çok sayıda yeni baca inşa edildi.

Eski ustaların anlattıklarına göre ilk yıllarda bacalar yüksek ısıya dayanıklı olmadığı için teneke variller kullanılıyordu. Ancak 1953 yılında yaşanan ve üç kişinin hayatını kaybettiği kazan patlamasının ardından daha sağlam baca sistemlerine geçildi.

Bu süreçte Eskişehir'deki tarihi Kurt Kiremit Fabrikası bacası örnek alınarak Başmakçı'dan getirilen özel tuğlalarla yeni nesil fabrika bacaları örüldü.

Usta ellerin yükselttiği eserler

Anlatılanlara göre Isparta'nın ilk büyük fabrika bacasını "Çolak Mehmet" lakabıyla tanınan Mehmet Gürkan inşa etti.

1971 Burdur Depremi'nde bacanın üst bölümünde oluşan çatlakların yine Mehmet Gürkan tarafından güçlendirme çalışmasıyla onarıldığı ifade ediliyor.

Dönemin önemli baca ustaları arasında şu isimler yer alıyor:

  • Mehmet Gürkan (Çolak Mehmet)

  • Ali Özkiraz

  • Gündoğdu

  • Hasan Hüseyin Kaçıkoç

  • Emin Çakırkaya

  • Turan Yakartepe

Bugün ayakta kalan bacalar, bu ustaların el emeğini ve taş ustalığındaki yüksek seviyeyi gözler önüne seriyor.

"Korunmaları gerekiyor"

Kent belleğine katkı sağlayan bu yapıların korunması için geçmiş yıllarda çeşitli girişimlerde bulunulduğu da belirtiliyor.

Tarihi bacaların fotoğraflanarak Anıtlar Kurulu'na sunulduğu ve tescillenerek koruma altına alınmaları yönünde başvurular yapıldığı ifade edilirken, bu yapıların yalnızca eski fabrika bacaları değil, Isparta'nın sanayi tarihini gelecek kuşaklara aktaracak kültürel miras eserleri olduğu vurgulanıyor.

Sadece baca değil, bir dönemin simgesi

Uzmanlar ve kent tarihine ilgi duyan isimler, bu yapıların korunmasının geçmişe duyulan saygının en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Bugün modern yapıların arasında yükselmeye devam eden tarihi bacalar, üretimin, emeğin ve alın terinin simgesi olarak Isparta'nın sanayi geçmişini sessizce anlatmayı sürdürüyor.

Yıllara meydan okuyan bu tuğla devleri, yalnızca gökyüzüne uzanan mimari yapılar değil; Isparta'nın üretim kültürünü, ustalık geleneğini ve endüstri tarihini geleceğe taşıyan yaşayan anıtlar olarak görülüyor.

Chat GPT Image 27 Tem 2026 00 20 03

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