Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam! Yeni tarife 1 Ağustos'ta yürürlüğe giriyor

Isparta'da ekmek ve unlu mamullerin satış fiyatları yeniden belirlendi. Artan üretim maliyetleri nedeniyle hazırlanan yeni fiyat tarifesi, 1 Ağustos 2026 Cumartesi gününden itibaren kent genelindeki tüm fırınlarda uygulanmaya başlanacak. Düzenlemeyle birlikte hem ürün gramajlarında hem de satış fiyatlarında değişikliğe gidildi.

Fırıncılık sektöründe son dönemde yükselen un, maya, enerji, akaryakıt ve işçilik maliyetlerinin ardından ekmek ve unlu mamullerde yeni fiyat tarifesi oluşturuldu. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek yeni tarife, 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Isparta genelindeki tüm fırınlarda geçerli olacak.

Beyaz ekmeğin gramajı arttı

Yeni düzenlemeyle birlikte beyaz ekmeğin gramajında artışa gidildi. Daha önce 220 gram olarak satılan beyaz ekmek, 240 gram olarak üretilecek. Yeni tarifeyle birlikte satış fiyatı da 15 TL'den 20 TL'ye yükseldi.

Simit ve ev ekmeği de zamdan etkilendi

Fiyat güncellemesi yalnızca beyaz ekmekle sınırlı kalmadı.

100 gram simidin satış fiyatı 18 TL'den 20 TL'ye yükseltilirken, ev ekmeğinde de hem gramaj hem de fiyat değişikliğine gidildi.

Yeni tarifeye göre ev ekmeği 400 gramdan 450 grama çıkarılırken, satış fiyatı ise 30 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

Artan maliyetler etkili oldu

Sektör temsilcileri, yeni fiyat tarifesinin hazırlanmasında son dönemde hızla yükselen üretim giderlerinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Özellikle un, maya, elektrik, doğalgaz, yakıt ve işçilik maliyetlerinde yaşanan artışların fırıncı esnafını zorladığı belirtilirken, fiyat düzenlemesinin sürdürülebilir üretim ve hizmetin devamı açısından zorunlu hale geldiği kaydedildi.

Yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

Onay sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanan yeni fiyat tarifesi, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü itibarıyla Isparta genelindeki tüm fırınlarda yürürlüğe girecek.

Vatandaşlar, yeni tarifeyle birlikte ekmek ve unlu mamul alışverişlerini güncellenen fiyatlar üzerinden gerçekleştirecek. Yetkililer, belirlenen fiyatların kent genelindeki tüm fırınlarda uygulanacağını bildirdi.