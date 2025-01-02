Yeni Yılda Akaryakıt Fiyatlarında Artış! 2

2025 yılı, akaryakıt fiyatlarına yeni zamlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artışlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkiledi. 1 Ocak 2025 itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi.
Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve artan ÖTV oranları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden olmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, hem bireysel araç sahiplerini hem de ticari araç sahiplerini doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün yükseldiği bu dönemde, sürücüler en güncel fiyatları takip etmek zorunda kalıyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki Güncel Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:
- Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
- LPG litre fiyatı: 26.41 TL
- Benzin litre fiyatı: 43.88 TL
- Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
- LPG litre fiyatı: 25.87 TL
- Benzin litre fiyatı: 44.44 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.31 TL
- LPG litre fiyatı: 26.42 TL
- Benzin litre fiyatı: 44.89 TL
- Motorin litre fiyatı: 45.80 TL
- LPG litre fiyatı: 26.32 TL