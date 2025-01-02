Yeni Yılda Akaryakıt Fiyatlarında Artış! 2

Benzin litre fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

Benzin litre fiyatı: 43.88 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

Motorin litre fiyatı: 45.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

Benzin litre fiyatı: 44.89 TL

Motorin litre fiyatı: 45.80 TL

LPG litre fiyatı: 26.32 TL

2025 yılı, akaryakıt fiyatlarına yeni zamlara sahne oldu. Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan artışlar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını etkiledi. 1 Ocak 2025 itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları yeniden belirlendi.Döviz kuru, brent petrol fiyatları ve artan ÖTV oranları, akaryakıt fiyatlarının sürekli değişmesine neden olmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, hem bireysel araç sahiplerini hem de ticari araç sahiplerini doğrudan etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarının her geçen gün yükseldiği bu dönemde, sürücüler en güncel fiyatları takip etmek zorunda kalıyor.İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:Ankara Akaryakıt Fiyatları:İzmir Akaryakıt Fiyatları:Yılın başında yapılan bu zammın ardından akaryakıt fiyatları, sürücüler için önemli bir gündem maddesi olmaya devam edecek. Özellikle, döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak fiyatlar önümüzdeki günlerde tekrar değişebilir.