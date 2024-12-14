Benzine Zam Geldi: Güncel Akaryakıt Fiyatları

Döviz kuru ve dünya piyasalarındaki dalgalanmaların etkisiyle akaryakıt fiyatlarında bir kez daha güncelleme yapıldı. 14 Aralık 2024 itibarıyla benzinin litre fiyatına 98 kuruş zam geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.12 TL

43.12 TL Motorin: 43.31 TL

43.31 TL LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43.01 TL

43.01 TL Motorin: 43.25 TL

43.25 TL LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.56 TL

43.56 TL Motorin: 43.90 TL

43.90 TL LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 44.04 TL

44.04 TL Motorin: 44.40 TL

44.40 TL LPG: 25.94 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışın, hem araç sahiplerini hem de taşımacılık sektörünü etkilemesi bekleniyor. Fiyatlar, iller ve ilçeler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Araç sahiplerinin pompa fiyatlarını takip etmeleri öneriliyor.