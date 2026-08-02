ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 30.07.2026 03:00
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ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ

6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni düzenlemeyi duyurdu. Hazine faiz destekli işletme ve yatırım kredilerinde üst limitler önemli oranda artırıldı.

İşletme Kredisi Limiti 1.5 Milyon TL Oldu

Esnafın üretim, istihdam ve ticaretteki rolüne dikkat çeken Başkan Ahmet Tural, kooperatif kefaletiyle sağlanan kredilerdeki yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Yapılan güncellemeye göre:
  • İşletme Kredisi Üst Limiti: 1 Milyon TL’den 1 Milyon 500 Bin TL’ye yükseltildi.
  • İş Yeri, Taşıt ve Makine-Tesisat Yatırım Kredisi Üst Limiti: 2 Milyon 500 Bin TL’den 3 Milyon 500 Bin TL’ye çıkarıldı.
"Esnafımız ülke ekonomimizin en önemli yapı taşlarından biridir. Esnafımızın güçlü olması; şehirlerimizin, piyasalarımızın ve ülke ekonomimizin güçlü olması demektir. Uygun koşullarda finansmana erişimi sağlayacak her adımı son derece kıymetli buluyoruz."

Vergi ve SGK Borcu Olan Esnafa İkinci Müjde!

Başkan Tural, kredi kullanımında Bağ-Kur, SGK ve vergi borçları nedeniyle yaşanan kesinti ve engel sorunlarına da değindi. Bu konuda çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Tural, müjdeli haberi şu sözlerle verdi:
  • Yeni Genelge Yolda: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla konunun yeniden değerlendirildiğini belirten Tural, borcu olan esnafın krediye ulaşmasını engelleyen pürüzlerin yayımlanacak yeni bir genelge ile çözüme kavuşacağını ifade etti.

"Ekonomik Hareketliliğe Büyük Katkı Sağlayacak"

Yeni limitlerin ve uzun vadeli finansman imkanlarının yerel ticareti canlandıracağını vurgulayan Tural; başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül'e ve Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'e esnaf adına teşekkür etti.
Alınan kararların tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Tural, desteklerin kesintisiz süreceğini belirtti.
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ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
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