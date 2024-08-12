Akaryakıt Fiyatlarında Yeni Güncelleme: İşte Şehir Şehir Rakamlar

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları, 10 Ağustos 2024 itibarıyla güncellenerek yeniden belirlendi. Orta Doğu’daki artan gerilimler ve İran’ın İsrail’e yönelik tehditleri, global petrol piyasasında dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, Türkiye'deki benzin, motorin ve LPG fiyatlarına da yansıdı.

Akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafine edilen petrol fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Ayrıca döviz kurundaki günlük değişiklikler de fiyatlara etki ediyor.

İstanbul'da Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 43.61 TL, motorin 43.74 TL, LPG ise 22.94 TL olarak güncellendi. Anadolu yakasında ise benzin 43.49 TL, motorin 43.67 TL, LPG 22.39 TL seviyesinde belirlendi.

Ankara'da benzinin litresi 44.10 TL, motorin 44.28 TL, LPG ise 22.94 TL'den satılmaya başlandı.

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 44.51 TL, motorin 44.76 TL, LPG ise 22.64 TL olarak açıklandı.

Bu yeni fiyatlar, özellikle sürücülerin bütçeleri üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Vatandaşlar, gelecekteki olası değişiklikleri yakından takip ediyor.