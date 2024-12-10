Benzin ve Motorine Zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı
Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle yeniden güncellendi. İşte 9 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 42.12 TL
- Motorin: 43.30 TL
- LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 42.01 TL
- Motorin: 43.24 TL
- LPG: 25.49 TL
Ankara
- Benzin: 42.54 TL
- Motorin: 43.87 TL
- LPG: 26.04 TL
İzmir
- Benzin: 43.04 TL
- Motorin: 44.39 TL
- LPG: 25.94 TL
Not: Fiyatlar şehirler ve yakıt istasyonlarına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.