Benzin ve Motorine Zam Var mı? Güncel Akaryakıt Fiyatları Açıklandı

Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle yeniden güncellendi. İşte 9 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.12 TL

42.12 TL Motorin: 43.30 TL

43.30 TL LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.01 TL

42.01 TL Motorin: 43.24 TL

43.24 TL LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 42.54 TL

42.54 TL Motorin: 43.87 TL

43.87 TL LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.04 TL

43.04 TL Motorin: 44.39 TL

44.39 TL LPG: 25.94 TL

Not: Fiyatlar şehirler ve yakıt istasyonlarına göre küçük değişiklikler gösterebilir. Gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.