Akaryakıtta Tabela Güncellendi: Benzin 45 TL'ye Dayandı

Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kuru değişimleri ve vergi artışları, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 18 Aralık 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni güncellemeler yapıldı. Benzin fiyatlarının birçok bölgede 45 TL sınırına yaklaştığı görüldü.

Güncel Akaryakıt Fiyatları (18 Aralık 2024)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.12 TL

43.12 TL Motorin: 43.30 TL

43.30 TL LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 43.01 TL

43.01 TL Motorin: 43.24 TL

43.24 TL LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.56 TL

43.56 TL Motorin: 43.87 TL

43.87 TL LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 44.04 TL

44.04 TL Motorin: 44.39 TL

44.39 TL LPG: 25.94 TL

Dalgalanmanın Sebepleri

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kuru artışlarının yanı sıra, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamları da akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki bu artışlar, tüketiciler ve özellikle lojistik sektörü üzerinde büyük bir yük oluşturuyor.

Fiyat Artışının Etkileri

Tüketiciler: Benzin fiyatlarının 45 TL’ye yaklaşması, bireysel araç sahiplerinin maliyetlerini artırıyor.

Benzin fiyatlarının 45 TL’ye yaklaşması, bireysel araç sahiplerinin maliyetlerini artırıyor. Lojistik ve Nakliye: Artan akaryakıt maliyetleri, taşımacılık sektörünü zorlayarak ürün ve hizmet fiyatlarında da artışa sebep oluyor.

Artan akaryakıt maliyetleri, taşımacılık sektörünü zorlayarak ürün ve hizmet fiyatlarında da artışa sebep oluyor. Alternatif Çözümler: LPG fiyatlarının nispeten daha düşük kalması, araç sahiplerini LPG dönüşümüne yönlendirebilir.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, özellikle benzinde 45 TL’ye dayanmasıyla dikkat çekiyor. Tüketicilerin ve sektör temsilcilerinin, fiyat dalgalanmalarına karşı alternatif çözümler aradığı bir dönem yaşanıyor. Gözler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra hükümetin akaryakıt politikalarına çevrilmiş durumda.