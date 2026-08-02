AYM’nin "Süresiz Nafaka" Kararı Isparta Sokaklarında Nasıl Karşılandı?

"1 Yıllık Evliliğe Ömür Boyu Nafaka Hoş Değildi"

Kısa Süreli Evlilik Mağduriyeti: "Bir yıl ya da birkaç ay evli kalıp yıllarca, hatta ömür boyu nafaka ödemek erkekler açısından hiç adil değildi. Kararın alınması son derece yerinde oldu."

"Bir yıl ya da birkaç ay evli kalıp yıllarca, hatta ömür boyu nafaka ödemek erkekler açısından hiç adil değildi. Kararın alınması son derece yerinde oldu." Kötüye Kullanım Önlenmeli: "Bazı kişilerin gerçekten ihtiyacı olmadığı halde veya yeniden evlenmeyerek bu durumu bir gelir kapısı haline getirdiğini görüyorduk. Yasanın esnetilmesi ve sınırlandırılması bu suistimallerin önüne geçecektir."

"Bazı kişilerin gerçekten ihtiyacı olmadığı halde veya yeniden evlenmeyerek bu durumu bir gelir kapısı haline getirdiğini görüyorduk. Yasanın esnetilmesi ve sınırlandırılması bu suistimallerin önüne geçecektir." Evlilik Süresi Kadar Ödeme Önerisi: "Genel olarak süresiz nafaka doğru bir uygulama değildi. Kaç yıl evli kalındıysa o süre kadar nafaka bağlanması hem makul hem de adaletli bir çözüm olur."

"Geçim Sıkıntısı Çekenler Ayrıştırılmalı"

Isparta Sokaklarından Öne Çıkan Vatandaş Görüşleri:

"Aşırı ve Kontrolsüz Yük Hafifleyecek"

"Erkeklerin üzerine bu kadar yüklenilmemeliydi. Karşı taraf sırf nafakat kesilmesin diye resmi olarak evlenmiyor ve ömür boyu ödemek zorunda kalıyordunuz. Kaç yıl evli kalındıysa o kadar ödenmesi en doğrusu."

"Kademeli Uygulama Şart"

"Gerçekten geçinemeyen, yıllarca evli kalmış kişilere hak tanınsın ama 5-6 aylık evliliklerde süresiz nafaka verilmesin. İptal kararı bu açıdan çok sevindirici."

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının "süresiz" olarak bağlanmasına imkan tanıyan düzenlemeyi oy çokluğuyla anayasaya aykırı bularak iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme’nin bu adımı, yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyen süresiz nafaka tartışmalarını yeniden alevlendirirken, yasal düzenlemede yeni bir dönemin de kapısını araladı.Kararın ardından Isparta sokaklarında vatandaşlara mikrofon uzatılarak emsal karara ilişkin görüşleri soruldu. Kent sakinlerinin büyük bir çoğunluğu kararın adil olduğunu savunurken, özellikle kısa süreli evliliklerde ömür boyu nafaka ödenmesinin ciddi mağduriyetler oluşturduğuna dikkat çekti.Ispartalı vatandaşlar, kararın hem erkekler hem de kadınlar açısından adaletli bir denge kuracağını ifade etti. Özellikle evlilik süresi ile nafaka süresi arasındaki orantısızlığa vurgu yapan vatandaşlar, şu değerlendirmelerde bulundu:Sokak röportajında dikkat çekilen bir diğer husus ise uzun süreli evlilikler ve gerçek anlamda geçim sıkıntısı yaşayan kadınların durumu oldu. Vatandaşlar, 5-6 aylık evlilikler ile onlarca yıl aynı yastığa baş koymuş çiftlerin aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini, hakkaniyetli bir derecelendirme yapılması gerektiğini dile getirdi.AYM’nin iptal kararının ardından TBMM’nin nafaka süresine üst sınır getirecek ve evlilik süresini esas alacak yeni bir yasal düzenleme yapması bekleniyor.