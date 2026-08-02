LGS Tercihlerinde Son Gün 27 Temmuz: RAM Müdürü Baki Çetin'den Hayati Uyarılar

LGS Tercihlerinde Son Gün 27 Temmuz: RAM Müdürü Baki Çetin'den Hayati Uyarılar
ISPARTA
G.Tarihi: 26.07.2026 23:17
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LGS Tercihlerinde Son Gün 27 Temmuz: RAM Müdürü Baki Çetin'den Hayati Uyarılar

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden yürütülen tercih sürecinde son dönemece girildi. Adayların ve velilerin heyecanla takip ettiği tercih işlemleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek.
Süreç tamamlanmadan önce önemli açıklamalarda bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Baki Çetin, doğru tercih stratejileri, yerleştirme kuralları ve nakil süreçleri hakkında rehber niteliğinde bilgiler verdi.

Yerel Yerleştirme Yapılmadan Merkezi Tercih Yapılamıyor

RAM Müdürü Baki Çetin, tercih sisteminin işleyişindeki en kritik kurala dikkat çekerek, öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme tercihlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı:
  • Yerel Yerleştirme Kuralı: Öğrenciler yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edebiliyor. Bu tercihlerin ilk 3'ünün mutlaka öğrencinin kendi kayıt bölgesinden olması gerekiyor. Kalan 2 tercih ise komşu kayıt bölgesindeki okullardan seçilebiliyor.
  • Meslek ve Pansiyonlu Liseler: Meslek liseleri ve pansiyonlu okullar tercih edilirken herhangi bir kayıt bölgesi şartı aranmıyor.
  • Sistem Kilidi: Yerel yerleştirme tercihi yapılmadan, sınavla öğrenci alan okullar için sunulan merkezi yerleştirme ekranı açılmıyor.

Merkezi Yerleştirmede 10 Okul Hakkı ve Nakil Süreci

Sınavla öğrenci alan liseler için öğrencilere en fazla 10 tercih hakkı tanındığını belirten Çetin, ilk etapta istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için sürecin bitmediğini ifade etti. Takvim doğrultusunda sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler; 1., 2. ve 3. nakil dönemlerinde puanları ve kontenjanlar doğrultusunda yeniden şanslarını deneyebilecekler.

"En Yakın Okul, En Doğru Okuldur"

Doğru okul seçiminde ulaşım ve öğrenci psikolojisinin önemine değinen Baki Çetin, velilere şu tavsiyelerde bulundu:
"Özellikle Anadolu liselerini tercih edecek öğrencilerimiz için 'eve en yakın okul, en doğru okuldur' ilkesini unutmamak gerekir. Tercih yaparken velilerimizin kendi isteklerini değil, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve hedeflerini ön planda tutması son derece sağlıklıdır. Ayrıca okulları tanıtan öğretmenlerden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmete sunduğu 'Maarif Rota' internet platformundan faydalanarak okullar hakkında detaylı bilgi alabilirler."
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde her öğrencinin yerleşebileceği bir okulun mutlaka bulunduğunu hatırlatan Çetin, tercihlerin uzman rehber öğretmenler ve okul yönetimleri danışmanlığında son güne bırakılmadan tamamlanması gerektiğini belirtti.
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