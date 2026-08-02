SDÜ’de "Obezite ile Mücadelede Hareketli Yaşam" Konferansı Düzenlendi

"Obezite Yalnızca Bir Kilo Problemi Değil, Kronik Bir Hastalıktır"

Kronik Hastalık Riski: Obezitenin; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, uyku sorunları, meme kanseri ve kolon kanseri gibi pek çok ciddi sağlık yükü oluşturan rahatsızlığın temelinde yatan önemli bir patoloji olduğu belirtildi.

Obezitenin; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, uyku sorunları, meme kanseri ve kolon kanseri gibi pek çok ciddi sağlık yükü oluşturan rahatsızlığın temelinde yatan önemli bir patoloji olduğu belirtildi. Kas Kütlesinin Korunması: Fiziksel aktivitenin artırılması, kas kütlesinin korunması, doğru beslenme ve egzersizin kronik hastalıkların tedavisindeki rolü ele alındı.

Fiziksel aktivitenin artırılması, kas kütlesinin korunması, doğru beslenme ve egzersizin kronik hastalıkların tedavisindeki rolü ele alındı. Poliklinik ve Danışmanlık Çağrısı: Obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda bireysel değerlendirme almak isteyen vatandaşların ve hastaların Spor Hekimliği polikliniğine başvurabilecekleri ifade edildi.

"Obezite esasında kronik bir hastalık. Kişinin iradesinin olmaması ya da sadece beslenmesiyle ilişkili olmadığını artık biliyoruz. Tansiyon, şeker, uyku problemi, meme ve kolon kanseri gibi birçok hastalığın temelinde yatan patolojileri ortaya çıkartıyor. Bu bağlamda kilo kontrolünün ve kas kütlesinin korunmasının önemini vurgulayarak halkımıza danışmanlık vermeye devam ediyoruz."

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilim İletişim Ofisi tarafından, toplumda obezite farkındalığını artırmak amacıylabaşlıklı bir konferans gerçekleştirildi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe akademisyenler, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.Konferans öncesinde değerlendirmelerde bulunan SDÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyelerive, obezitenin kişisel irade veya beslenme alışkanlıklarının ötesinde karmaşık bir kronik hastalık olduğuna dikkat çekti.Konferans ve sunumlarda öne çıkan ana başlıklar şunlar oldu: