Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı

Isparta'da Sav Yolu üzerinde Galericiler Sitesi yakınlarında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil refüj kenarına savrulurken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, akşam saatlerinde Sav Yolu üzerinde Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.



