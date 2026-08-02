Isparta'nın Dev Karayolu Yatırımlarında Son Durum: Dostluk Yolu ve Dereboğazı Yolu Açıklaması

Isparta-Burdur Dostluk Yolu’nda Son 3 Kilometre

Tamamlanan Etap: 14 kilometrelik yolun 11 kilometresinin BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) standardında bölünmüş yol olarak tamamlandığı bildirildi.

14 kilometrelik yolun 11 kilometresinin BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) standardında bölünmüş yol olarak tamamlandığı bildirildi. Isparta Sınırları: Isparta ili sınırları içerisinde kalan tüm yol kesimlerinin tamamının bölünmüş yol haline getirildiği belirtildi.

Isparta ili sınırları içerisinde kalan tüm yol kesimlerinin tamamının bölünmüş yol haline getirildiği belirtildi. Burdur Etabı: Burdur ili sınırları içerisinde kalan 5 kilometrelik kısmın 3 kilometresinde yapım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Burdur ili sınırları içerisinde kalan 5 kilometrelik kısmın 3 kilometresinde yapım çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Mevcut Çalışmalar: Bölgede şu an toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarının ağırlıklı olarak yürütüldüğü ifade edildi.

Bölgede şu an toprak işleri ve sanat yapıları imalatlarının ağırlıklı olarak yürütüldüğü ifade edildi. Hedef: Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu yıl içerisinde üst yapı imalatlarına geçilmesinin planlandığı açıklandı.

Isparta-Antalya Dereboğazı Yolu Projeleri Hazır

17 Kilometrelik İhale Edilen Kısım: İhalesi gerçekleştirilen 17 kilometrelik bölümde çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediği belirtildi. Bu yıl içerisinde söz konusu kesimin önemli bir bölümünün bölünmüş yol olarak trafiğe açılmasının hedeflendiği ifade edildi.

İhalesi gerçekleştirilen 17 kilometrelik bölümde çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediği belirtildi. Bu yıl içerisinde söz konusu kesimin önemli bir bölümünün bölünmüş yol olarak trafiğe açılmasının hedeflendiği ifade edildi. Kalan 50 Kilometre: Kalan 50 kilometrelik kısmın projelerinin, jeoteknik ve bilimsel çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamen tamamlandığı bildirildi.

Kalan 50 kilometrelik kısmın projelerinin, jeoteknik ve bilimsel çalışmalarının Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tamamen tamamlandığı bildirildi. Takip ve İhale Süreci: Kalan kesimin ihalesine çıkılması için valilik, milletvekilleri ve belediye başkanlığı düzeyinde takibin sürdüğü, konunun Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Genel Müdürlüğe iletildiği aktarıldı.

"Dostluk Yolu projemizin 11 kilometresini BSK standardında tamamladık. Isparta tarafı tamamen bitti, Burdur tarafındaki kalan 3 kilometrede toprak işleri ve sanat yapıları çalışmalarımız sürüyor. Dereboğazı Yolu'nda ise ihalesini yaptığımız 17 kilometrelik kısımda çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kalan 50 kilometrenin projeleri ve bilimsel verileri tamamen hazır, ihale sürecini yakından takip ediyoruz."

— Hasan Sarıoğlan(Karayolları 13. Bölge Müdürü)

Karayolları 13. Bölge Müdürü, Isparta’nın ulaşım altyapısı açısından büyük önem taşıyanveprojelerindeki son gelişmeleri açıkladı. Sarıoğlan, bölgedeki bölünmüş yol çalışmaları ve ihale süreçleri hakkında detaylı bilgiler verdi.Isparta-Burdur Dostluk Yolu projesinin toplam 14 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Hasan Sarıoğlan, yolun büyük kısmının tamamlandığını ifade etti:Isparta’yı Antalya’ya bağlayan Dereboğazı Yolu'ndaki çalışmalara da değinen Bölge Müdürü Sarıoğlan, 67 kilometrelik tek şeritli kesimin bölünmüş yola dönüştürülmesi için yürütülen süreçleri paylaştı: