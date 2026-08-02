Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı

Isparta'da İstanbul Yolu üzerinde bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu ve Batı Kampüsü arasındaki Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen tek taraflı trafik kazası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tuğçe Ç. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde kazada herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı belirlendi. Kazayı sürücünün yara almadan atlatması sevindirirken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.