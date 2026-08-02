Kaymakkapı Meydanı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı

ISPARTA – Isparta'nın en işlek noktalarından biri olan Kaymakkapı Meydanı'nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet yola savrulurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin ön kısmında ve ön camında hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazada yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

Isparta Haber Ajansı olarak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.



