Akaryakıt Fiyatlarında Güncel Durum: 29 Kasım 2024
Döviz kurundaki değişimler ve dünya piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. 29 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
- Avrupa Yakası:
- Benzin: 43.06 TL
- Motorin: 44.18 TL
- LPG: 26.03 TL
- Anadolu Yakası:
- Benzin: 42.95 TL
- Motorin: 44.12 TL
- LPG: 25.49 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 43.48 TL
- Motorin: 44.76 TL
- LPG: 26.04 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları
- Benzin: 43.98 TL
- Motorin: 45.25 TL
- LPG: 25.94 TL
Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Araç sahipleri, güncel fiyatları takip ederek bütçelerini buna göre planlayabilir.