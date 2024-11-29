Akaryakıt Fiyatlarında Güncel Durum: 29 Kasım 2024

Döviz kurundaki değişimler ve dünya piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. 29 Kasım 2024 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde:

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası: Benzin: 43.06 TL Motorin: 44.18 TL LPG: 26.03 TL

Anadolu Yakası: Benzin: 42.95 TL Motorin: 44.12 TL LPG: 25.49 TL



Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.48 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 43.98 TL

Motorin: 45.25 TL

LPG: 25.94 TL

Bu fiyatlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösterebiliyor. Araç sahipleri, güncel fiyatları takip ederek bütçelerini buna göre planlayabilir.