Gece Saatlerinde Korkutan Kaza

Isparta’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İki otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

Kaza, Yedişehitler Mahallesi 108. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz belirlenemeyen bir nedenle iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Olası bir ikinci kazanın önüne geçmek amacıyla çevrede gerekli tedbirler uygulanırken, kazaya karışan araçlarda inceleme yapıldı.

Yapılan ilk kontrollerde sürücülerin ve araçlarda bulunan vatandaşların kazayı yara almadan atlattığı belirlendi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirdi.

Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesine yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.