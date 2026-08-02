Vali Abdullah Erin’den Isparta’daki Dev Yatırımlara Yerinde İnceleme: Huzurevi ve AFAD Binaları Hızla Yükseliyor

Modern Huzurevi 100 Yaşlıya Yuva Olacak

Arazi ve İnşaat Alanı: Yaklaşık 6.000 m² arazi üzerine 11.000 m² kapalı inşaat alanı olarak tasarlanmıştır.

Yaklaşık arazi üzerine kapalı inşaat alanı olarak tasarlanmıştır. Kapasite: 68 odada 100 yaşlı vatandaşa konforlu ve modern bir ortamda hizmet verecektir.

konforlu ve modern bir ortamda hizmet verecektir. Genişletilebilir Yapı: İhtiyaç halinde merkezin kapasitesi artırılabilecek esnekliğe sahiptir.

Çünür Mahallesi’ne Modern AFAD Kampüsü

Kampüs Alanı: Toplam 20.000 m² genişliğindeki kampüs içerisinde yükselmektedir.

Toplam genişliğindeki kampüs içerisinde yükselmektedir. İnşaat Alanı ve Mimari: 5.800 m² inşaat alanına sahip olup 3 bloktan oluşmaktadır.

inşaat alanına sahip olup oluşmaktadır. Teslim Tarihi: Binanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.

"İnşaatta büyük bir özveriyle görev yapan emekçi kardeşlerimizle sohbet ederek kendilerine kolaylıklar diledik. İnşaatın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Isparta’mıza modern ve tam donanımlı bir afet yönetim merkezi kazandırmış olacağız."

— Abdullah Erin(Isparta Valisi)

Isparta Valisi, kentte yapımı aralıksız devam edenileinşaat sahalarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden projelerin son durumu ve ilerleme süreçleri hakkında kapsamlı bilgi alan Vali Erin, şantiyelerdeki çalışanlara da kolaylıklar diledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Isparta Belediyesi’nin destekleriyle, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi projesi yerinde incelendi. İnceleme sırasında Vali Abdullah Erin’e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.Projeye dair öne çıkan teknik detaylar şu şekilde:Projenin Isparta’nın sosyal hizmet altyapısına büyük güç katacağını belirten Vali Erin, merkezin tamamlanmasıyla birlikte yaşlı vatandaşlara nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulacağını vurguladı.Vali Abdullah Erin, huzurevi şantiyesinin ardındanyapımı hızla süren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hizmet Binası inşaat alanına geçti. Yüklenici firma temsilcileri ve AFAD yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Vali Erin, sahada görev yapan işçilerle de sohbet etti.Yeni AFAD Kompleksi’nin öne çıkan özellikleri: