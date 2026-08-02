Vali Abdullah Erin’den Isparta’daki Dev Yatırımlara Yerinde İnceleme

Vali Abdullah Erin’den Isparta’daki Dev Yatırımlara Yerinde İnceleme
ISPARTA
G.Tarihi: 27.07.2026 00:10
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Vali Abdullah Erin’den Isparta’daki Dev Yatırımlara Yerinde İnceleme: Huzurevi ve AFAD Binaları Hızla Yükseliyor

Isparta Valisi Abdullah Erin, kentte yapımı aralıksız devam eden Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ile Yeni AFAD Hizmet Binası inşaat sahalarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden projelerin son durumu ve ilerleme süreçleri hakkında kapsamlı bilgi alan Vali Erin, şantiyelerdeki çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Modern Huzurevi 100 Yaşlıya Yuva Olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Isparta Belediyesi’nin destekleriyle, İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi projesi yerinde incelendi. İnceleme sırasında Vali Abdullah Erin’e, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Selim Köse ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
Projeye dair öne çıkan teknik detaylar şu şekilde:
  • Arazi ve İnşaat Alanı: Yaklaşık 6.000 m² arazi üzerine 11.000 m² kapalı inşaat alanı olarak tasarlanmıştır.
  • Kapasite:68 odada 100 yaşlı vatandaşa konforlu ve modern bir ortamda hizmet verecektir.
  • Genişletilebilir Yapı: İhtiyaç halinde merkezin kapasitesi artırılabilecek esnekliğe sahiptir.
Projenin Isparta’nın sosyal hizmet altyapısına büyük güç katacağını belirten Vali Erin, merkezin tamamlanmasıyla birlikte yaşlı vatandaşlara nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulacağını vurguladı.

Çünür Mahallesi’ne Modern AFAD Kampüsü

Vali Abdullah Erin, huzurevi şantiyesinin ardından Çünür Mahallesi’nde yapımı hızla süren İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Hizmet Binası inşaat alanına geçti. Yüklenici firma temsilcileri ve AFAD yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi alan Vali Erin, sahada görev yapan işçilerle de sohbet etti.
Yeni AFAD Kompleksi’nin öne çıkan özellikleri:
  • Kampüs Alanı: Toplam 20.000 m² genişliğindeki kampüs içerisinde yükselmektedir.
  • İnşaat Alanı ve Mimari:5.800 m² inşaat alanına sahip olup 3 bloktan oluşmaktadır.
  • Teslim Tarihi: Binanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir.
"İnşaatta büyük bir özveriyle görev yapan emekçi kardeşlerimizle sohbet ederek kendilerine kolaylıklar diledik. İnşaatın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte Isparta’mıza modern ve tam donanımlı bir afet yönetim merkezi kazandırmış olacağız."
Abdullah Erin(Isparta Valisi)
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