Isparta'da Korkutan Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesi Felaketi Önledi!

Isparta'da Korkutan Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesi Felaketi Önledi!
ISPARTA
G.Tarihi: 29.07.2026 15:31
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Gelincik Köyü Yolunda Korkutan Yangın: Ekiplerin Hızlı Müdahalesi Felaketi Önledi!

Isparta merkeze bağlı Gelincik Köyü yol kenarında çıkan örtü yangını, Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde çevredeki ormanlık alana ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Karayolundan Zamana Karşı Müdahale

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki kuru otların ve çalıların tutuşması üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 32 A 58 plakalı arazöz ve yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ana yol üzerindeki bariyerlerin arkasından eğimli araziye hortum çekerek alevlere üst noktadan doğrudan suyla müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangın, ekiplerin seri çalışmasıyla çevredeki meyve bahçelerine ve ormanlık dokuya ulaşmadan hapsedildi.

Soğutma Çalışmaları Titizlikle Yürütüldü

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından, yangın bölgesinde uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Ağaç kökleri ve dip kayalık alanlardaki gizli közlerin yeniden parlamaması için tazyikli suyla bölge tamamen güvenli hale getirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri ve orman ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Sürücülere Hayati Uyarı:
Yaz aylarında aşırı sıcaklar ve rüzgarın etkisiyle yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin veya cam şişe atıklarının adeta birer mercek görevi görerek yangına sebebiyet verebileceğini hatırlatan yetkililer, tüm sürücüleri yol boyunca daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.
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