LPG’ye Zam, Motorin ve Benzine İndirim: Akaryakıt Fiyatları Güncellendi

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme yapıldı. 2 Kasım 2024 Cumartesi günü itibarıyla geçerli olan bu değişiklikte, LPG fiyatlarında zam uygulanırken, benzin ve motorin fiyatlarında indirim görüldü. Bu gelişme, "Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Son Fiyat Değişiklikleri

LPG : 71 kuruş zam

: 71 kuruş zam Benzin : 10 kuruş indirim

: 10 kuruş indirim Motorin: 12 kuruş indirim

Güncel Akaryakıt Fiyatları (2 Kasım 2024)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.84 TL

Motorin: 42.81 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.72 TL

Motorin: 42.75 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.26 TL

Motorin: 43.36 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.70 TL

Motorin: 43.85 TL

LPG: 26.04 TL

Fiyatların Belirlenme Şekli Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatının üzerine ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle hesaplanıyor. Rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru baz alınarak belirleniyor.

Araç sahipleri, döviz kurundaki dalgalanmalar ve petrol piyasasındaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarını sıkı bir şekilde izlemeye devam ediyor.