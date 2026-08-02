Isparta Belediyesi’nden Gölcük Tabiat Parkı’na Konforlu Ulaşım

Isparta Belediyesi’nden Gölcük Tabiat Parkı’na Konforlu Ulaşım
ISPARTA
G.Tarihi: 28.07.2026 02:32
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Isparta Belediyesi’nden Gölcük Tabiat Parkı’na Konforlu Ulaşım: 6 Kilometrelik Yolda Asfaltlamada Son Aşama

Isparta Belediyesi, kentin simge doğal güzelliklerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı ile Dere Mahallesi arasındaki yaklaşık 6 kilometrelik bağlantı yolunda yürüttüğü asfaltlama çalışmalarında son aşamaya geldi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem ulaşım daha konforlu hale gelecek hem de şehir merkezinden Gölcük Tabiat Parkı’na seyahat süresi önemli ölçüde kısalacak.

Gölcük Tabiat Parkı’nda Kapsamlı Yenileme ve Çevre Düzenlemesi

Isparta Belediyesi tarafından Gölcük Tabiat Parkı genelinde başlatılan çevre düzenleme ve altyapı yenileme hamlesi kesintisiz devam ediyor. Ziyaretçilerin daha nezih ve kullanışlı bir ortamda vakit geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şu adımlar atıldı:
  • Sosyal Alanlar Yenilendi: Doğal dokuya uygun yeni otopark alanları oluşturulurken, mevcut piknik bölgeleri baştan aşağı yenilendi.
  • Çocuklar ve Aileler Unutulmadı: Park bünyesindeki çocuk oyun alanları bakımdan geçirilerek yenilenirken; oturma bankları, aydınlatma elemanları ve bulaşık yıkama noktaları gibi sosyal donatılar tamamlandı.
  • Kademeli Asfalt Hamlesi: Daha önce Milas giriş kapısından başlanarak piknik alanları bölgesi ve göl çevresinde tamamlanan asfaltlama çalışmaları, park içi ulaşımı konforlu bir yapıya kavuşturmuştu.

Şehir Merkezinden Ulaşım Artık Daha Kısa ve Konforlu

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Tabiat Parkı ile Dere Mahallesi arasındaki 6 kilometrelik hatta sürdürdüğü hummalı çalışmalarda sona yaklaştı.
Gölcük Tabiat Parkı’ndan başlayıp Dere Mahallesi’nde son bulan asfaltlama projesinin tamamlanmasıyla, Isparta şehir merkezinden tabiat parkına gitmek isteyen vatandaşlar için alternatif ve çok daha kısa bir ulaşım güzergâhı hizmete sunulmuş olacak.

Muhtar Şakir Taşçeken: "Atıl Durumdaki Yolumuz Son Derece Konforlu Hale Geldi"

Yapılan yatırımlardan ve tamamlanan yoldan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dere Mahallesi Muhtarı Şakir Taşçeken, atıl vaziyetteki yolun Isparta’ya kazandırılmasından ötürü Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti:
"Dere Mahallesi’nden Gölcük Tabiat Parkı’na giden yolumuz daha önce atıl durumdaydı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen yolumuzu asfaltladı. Şu anda yolumuz çok daha konforlu hale geldi. Aynı zamanda şehir merkezinden Gölcük Tabiat Parkı’na bu yoldan giderseniz daha kısa sürede varmış oluyorsunuz. Bu alternatif yol için de Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz."
 
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