Akaryakıtta Bu Gece Tabela Değişiyor: Benzine Zam Geliyor!

Araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir fiyat güncellemesi daha geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle, Türkiye'de akaryakıt fiyatları güncellenmeye devam ediyor. Bu gece itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam uygulanacak. Zammın ardından benzinin litre fiyatı 45 TL'yi aşacak.

Zamlı Tarifeye Geçiş Tarihi

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, zamlı fiyatlar 7 Ocak Salı günü itibarıyla yürürlüğe girecek. Araç sahipleri sabah saatlerinden itibaren yeni tarifeden yakıt almak zorunda kalacak.

Büyük Şehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları (6 Ocak 2025)

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 44.04 TL

Motorin: 44.75 TL

LPG: 26.41 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43.88 TL

Motorin: 44.65 TL

LPG: 25.87 TL

Ankara:

Benzin: 44.44 TL

Motorin: 45.30 TL

LPG: 26.42 TL

İzmir:

Benzin: 44.89 TL

Motorin: 45.79 TL

LPG: 26.32 TL

Araç sahipleri, artış öncesinde akaryakıt depolarını doldurmak için harekete geçerken, fiyatların global piyasalardaki değişimlere bağlı olarak ilerleyen günlerde de güncellenebileceği ifade ediliyor.