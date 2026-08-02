Isparta’nın İlk Kadın Yarışçısı Elif Nur Mert’ten Pistlerde Büyük Başarı: 2 Günde 2 Kupa!

2 Yıllık Hazırlığın Ardından Muhteşem Dönüş

"Renklerimiz Isparta Gülünden İlham Aldı"

"2 yıldır yarış aracımızın hazırlık süreci devam ediyordu. Bu nedenle yarışlara katılamadık. İlk kez piste çıktığımız organizasyonda elimizden gelenin en iyisini yaparak 2 günde 2 kupa kazandık. Tarif edilemez duygular içindeyim. Renklerimiz memleketimizin gülünden ilham aldı; çünkü bu başarı aynı zamanda Isparta’nın da hikayesi."

— Elif Nur Mert

"Bu Daha Başlangıç"

"Beni bugünlere taşıyan ve her zaman yanımda olan başta ailem olmak üzere, teknik ekibime ve değerli sponsorlarıma teşekkürü borç bilirim. Bu daha başlangıç!"

Isparta’nın ilk ve tek kadın motosiklet yarışçısı, 2 yıl süren titiz araç hazırlık sürecinin ardından çıktığı ilk pist yarışında büyük bir başarıya imza attı. Katıldığı organizasyonda 2 günde 2 kupa kazanan başarılı sporcu, hem Isparta’nın hem de motor sporları camiasının gururu oldu.Yarış aracının teknik hazırlık süreci nedeniyle bir süredir pistlerden uzak kaldığını belirten Elif Nur Mert, ilk kez piste çıktığı organizasyonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. İki gün süren yarışlar boyunca üstün bir mücadele ortaya koyan Mert, kente iki kupayla dönerek önemli bir derece elde etti.Yarış aracında ve tasarımında kullanılan renklerin Isparta'nın simgesi olan gülden ilham aldığını ifade eden başarılı sporcu, kentin değerlerini pistlerde temsil etmekten onur duyduğunu dile getirdi:Elde ettiği başarının arkasındaki destek ekibine ve ailesine teşekkür eden Elif Nur Mert, gelecekteki hedefleri için de kararlılık mesajı verdi:Pistlerde elde ettiği 2 kupayla kente dönen Elif Nur Mert’in başarısı, Isparta’da ve motor sporları çevresinde büyük sevinç ve gururla karşılandı.