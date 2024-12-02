Akaryakıt Fiyatlarında Güncel Durum: 1 Aralık 2024
Döviz kuru hareketliliği ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının yeniden güncellenmesine neden oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 43.06 TL
- Motorin: 44.18 TL
- LPG: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 42.95 TL
- Motorin: 44.12 TL
- LPG: 25.49 TL
Ankara
- Benzin: 43.48 TL
- Motorin: 44.76 TL
- LPG: 26.04 TL
İzmir
- Benzin: 43.98 TL
- Motorin: 45.25 TL
- LPG: 25.94 TL
Not: Akaryakıt fiyatları, iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Güncel fiyatlar, dağıtım şirketlerinin belirlediği pompa satış fiyatlarıdır.
Gelişmeleri takip ederek fiyat değişimlerini anlık öğrenebilirsiniz.