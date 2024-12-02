Akaryakıt Fiyatlarında Güncel Durum: 1 Aralık 2024

Döviz kuru hareketliliği ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının yeniden güncellenmesine neden oldu. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.06 TL

43.06 TL Motorin: 44.18 TL

44.18 TL LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.95 TL

42.95 TL Motorin: 44.12 TL

44.12 TL LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.48 TL

43.48 TL Motorin: 44.76 TL

44.76 TL LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.98 TL

43.98 TL Motorin: 45.25 TL

45.25 TL LPG: 25.94 TL

Not: Akaryakıt fiyatları, iller ve bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. Güncel fiyatlar, dağıtım şirketlerinin belirlediği pompa satış fiyatlarıdır.

Gelişmeleri takip ederek fiyat değişimlerini anlık öğrenebilirsiniz.