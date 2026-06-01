Akaryakıtta Çifte İndirim Beklentisi

Küresel petrol piyasalarında yaşanan gerileme, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirime gidilmesi beklenirken, araç sahipleri pompaya yansıyacak yeni fiyatları merakla takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini güçlendirdi. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması ve bölgedeki tansiyonun düşeceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarının geri çekilmesinde etkili oldu.

Piyasalardan gelen bilgilere göre benzinde yaklaşık 1 lira 38 kuruş, motorinde ise 1 lira 81 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor. Sektör kaynakları, fiyat değişikliklerinin gece yarısından itibaren uygulanabileceğini belirtiyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün temel nedenleri arasında, İran ile ilgili diplomatik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerinin yeniden normale dönmeye başlaması gösteriliyor. Küresel enerji piyasalarında arz endişelerinin bir miktar azalmasıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında gerileme yaşandı.

Öte yandan uzmanlar, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerin enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sürdüğüne dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmelerin petrol fiyatlarında yeniden dalgalanmalara neden olabileceği ifade ediliyor.

İndirim beklentisinin gerçekleşmesi halinde büyükşehirlerde benzinin litre fiyatının 63 lira seviyelerine, motorinin ise mevcut fiyatların altına gerilemesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor.



