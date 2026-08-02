Türkiye’nin Kiraz ve Vişne İhracatından Tarihi Rekor: 100 Milyon Dolar Sınırı Aşıldı

İhracatta %333'lük Dev Artış

Türkiye Geneli İhracat: Geçen yılın ilk 6 ayında 23 milyon 475 bin dolar seviyesinde kalan ihracat, bu yılın aynı döneminde %333 artış göstererek 101 milyon 720 bin dolara yükseldi.

Geçen yılın ilk 6 ayında seviyesinde kalan ihracat, bu yılın aynı döneminde yükseldi. 100 Milyon Dolar Barajı Aşıldı: Yıllık bazdaki bu rekor artışla birlikte kiraz ve vişne ihracatı 100 milyon dolar eşiğini geride bıraktı.

İhracatın Yaklaşık %40’ı Batı Akdeniz’den

BAİB Rakamları: Geçen yılın ilk yarısında 8 milyon 524 bin dolar olan bölge ihracatı, bu yıl %376 gibi rekor bir artışla 40 milyon 615 bin 238 dolara ulaştı.

Geçen yılın ilk yarısında olan bölge ihracatı, bu yıl ulaştı. Bölgesel Pay: Böylece Türkiye genelindeki kiraz ve vişne ihracatının yaklaşık %40'ı Batı Akdeniz bölgesinden gerçekleştirilmiş oldu.

Ana Pazarlar ve Lojistik Avantajlar

Hedef Ülkeler: Türkiye'den ihraç edilen kiraz ve vişneler en fazla Almanya, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi.

Türkiye'den ihraç edilen kiraz ve vişneler en fazla gönderildi. Uçak Kargo ile Yeni Pazarlar: Hava kargo taşımacılığı sayesinde Uzak Doğu ve Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına taze ürün sevkiyatı sağlandı.

Hava kargo taşımacılığı sayesinde ve başta olmak üzere dünyanın birçok noktasına taze ürün sevkiyatı sağlandı. Avrupa Zincir Market Avantajı: Kiraz üretiminin uzun bir döneme yayılması, Avrupa'daki zincir marketler açısından Türkiye'yi tedarikte önemli bir avantaja taşıdı.

Kiraz üretiminin uzun bir döneme yayılması, Avrupa'daki zincir marketler açısından Türkiye'yi tedarikte önemli bir avantaja taşıdı. Diğer Meyvelerde de Yükseliş: Bölgeden yapılan şeftali, nektarin ve kayısı ihracatında da benzer şekilde önemli artışlar kaydedildi.

Türkiye'nin kiraz ve vişne ihracatı, üretimde yaşanan güçlü rekolte toparlanmasının etkisiyle yılın ilk yarısında tarihi bir yükseliş kaydetti. Geçen yıl yaşanan don olaylarının olumsuz etkilerinin geride kalmasıyla birlikte, dış satım rekor seviyelere ulaştı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kiraz ve vişne ihracatındaki artış rakamlara şu şekilde yansıdı:Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bu tarihi başarıda kilit bir rol oynadı:Ürünlerin dünya pazarlarına ulaştırılmasında uçak kargo taşımacılığı ve genişleyen pazarlar öne çıktı: