Akaryakıt Fiyatlarında Güncelleme! İşte 27 Kasım 2024 Fiyatları
Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, fiyatlara zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. 27 Kasım 2024 Çarşamba itibarıyla büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 42.33 TL/L
- Motorin: 44.16 TL/L
- LPG: 26.03 TL/L
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 42.22 TL/L
- Motorin: 44.10 TL/L
- LPG: 25.49 TL/L
Ankara
- Benzin: 42.22 TL/L
- Motorin: 44.10 TL/L
- LPG: 25.49 TL/L
İzmir
- Benzin: 42.33 TL/L
- Motorin: 44.16 TL/L
- LPG: 26.03 TL/L
Araç sahipleri dikkat!
Akaryakıt fiyatları günlük piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Yolculuk öncesinde yakıt fiyatlarını kontrol etmeyi unutmayın!