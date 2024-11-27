Akaryakıt Fiyatlarında Güncelleme! İşte 27 Kasım 2024 Fiyatları

Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, fiyatlara zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. 27 Kasım 2024 Çarşamba itibarıyla büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 42.33 TL/L

42.33 TL/L Motorin: 44.16 TL/L

44.16 TL/L LPG: 26.03 TL/L

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.22 TL/L

42.22 TL/L Motorin: 44.10 TL/L

44.10 TL/L LPG: 25.49 TL/L

Ankara

Benzin: 42.22 TL/L

42.22 TL/L Motorin: 44.10 TL/L

44.10 TL/L LPG: 25.49 TL/L

İzmir

Benzin: 42.33 TL/L

42.33 TL/L Motorin: 44.16 TL/L

44.16 TL/L LPG: 26.03 TL/L

Araç sahipleri dikkat!

Akaryakıt fiyatları günlük piyasa koşullarına göre değişiklik göstermektedir. Yolculuk öncesinde yakıt fiyatlarını kontrol etmeyi unutmayın!