EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ISPARTA
G.Tarihi: 30.07.2026 03:00
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EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"

Eğirdir ilçesi İmaret Mahallesi’nde yıllardır devam eden toprak kayması ve kaya düşmesi riski nedeniyle yürütülen tahliye sürecinde kritik bir gelişme yaşandı. Isparta Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıda hak sahipleriyle bir araya gelinirken, Vali Erin hayati tehlikeye dikkat çekerek "Başka bir yol yok, bir tek vatandaşımızın bile bu risk altında yaşamasına göz yumamayız" dedi.

İmaret Mahallesi Sağlık Ocağı Evleri İçin Süreç Başladı

Eğirdir’in en hassas bölgelerinden biri olan ve daha önce Cumhurbaşkanlığı Kararı ile toprak kayması ile kaya düşmesi tehlikesi sebebiyle "Afet Bölgesi" ilan edilen İmaret Mahallesi Sağlık Ocağı Evleri mevkii için tahliye süreci masaya yatırıldı.
Eğirdir'de gerçekleştirilen toplantıya Isparta Valisi Abdullah Erin, ilçe protokolü, teknik heyetler ve bölgedeki mülk sahipleri katıldı. Toplantıda jeolojik riskin ulaştığı boyutlar ve evlerin boşaltılmasına ilişkin atılacak adımlar detaylıca ele alındı.

Vali Abdullah Erin: "Kimsenin Mağdur Olmasını İstemiyoruz"

Toplantıda konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, bölgedeki jeolojik tehlikenin artık tartışmaya kapalı bir gerçek olduğunu ve devletin can güvenliğini tehlikeye atan bu duruma sessiz kalamayacağını vurguladı.
Vali Erin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Bizim 'kırmızı kategori' diye değerlendirdiğimiz, ilk öncelikli müdahale etmemiz gereken noktalar var. İlimiz genelinde müdahale etmemiz gereken işleri yılların getirdiği birikimle çözüyoruz. Ancak bu kadar toplumu ve sosyal hayatı doğrudan etkileyen başka bir riskli bölge yok.
Bir tek vatandaşımızın bile o risk altında yaşamaya devam etmesine göz yumulması beklenemez. Bu sürecin sükunetle ve sorunsuz şekilde tamamlanmasını arzuluyoruz. Başka bir yol, başka bir alternatif yok.
Sizlerin yaşadığı bu sıkıntılı durumdan Mülki İdare Amiri olarak ben de büyük rahatsızlık duyuyorum. İnanın hiç kimsenin, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamasını istemiyoruz. Süreci tamamen şeffaf bir şekilde yürüteceğiz."

Mülk Sahipleri: "Evlerimizden Çıkmak İstemiyoruz"

Toplantıda söz alan mülk sahipleri ve mahalle sakinleri ise yıllardır yaşadıkları evlerini terk etmek istemediklerini belirterek yaşadıkları endişeleri dile getirdiler.
Evlerin konumu, manzarası ve sosyal dokusu sebebiyle bölgeye bağlı olduklarını ifade eden bazı vatandaşlar:
"Bizler buradaki manzarayı, huzuru yaşamak için bir birikim yaptık. Risk olduğunu bilsek de evlerimizden çıkmak istemiyoruz. Devletimizin bizleri koruyacak farklı tedbirler almasını talep ediyoruz" diyerek mağduriyet yaşamak istemediklerini belirttiler.

Süreç Şeffaf ve Kararlılıkla Yürütülecek

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet bölgesi ilan edilen İmaret Mahallesi Sağlık Ocağı Evleri'nde can ve mal güvenliğini teminat altına almak amacıyla başlatılan tahliye ve dönüşüm sürecinin önümüzdeki günlerde teknik görüşmeler ve hak sahipleriyle yapılacak birebir temaslarla devam edeceği öğrenildi.
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EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
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