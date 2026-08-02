Isparta’da 19,8 Milyon Liralık Dev Yatırım: Haskahraman Mantar Tesisi Üretime Başladı!

%50 Devlet Desteğiyle Tamamlandı

Yıllık 350 Ton Üretim Kapasitesi

Kapalı Alan: 1.494 m²

1.494 m² Üretim Odası: 8 adet iklimlendirmeli ve çok katlı ranza sistemli özel oda

8 adet iklimlendirmeli ve çok katlı ranza sistemli özel oda Yıllık Üretim Kapasitesi: 350 Ton

350 Ton Yıllık Kompost Kullanımı: 1.166 Ton

Kadın İstihdamına ve Kırsal Kalkınmaya Tam Destek

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün sağladığı hibe desteğiyle kurulan modern tesis, Isparta’da hem tarımsal üretime hem de yerel istihdama can suyu olacak. Yatırımcıtarafından hayata geçirilen proje, bölge ekonomisine kazandırılan en dikkat çekici kırsal kalkınma hamlelerinden biri oldu.Toplamyatırım tutarıyla tamamlanan tesis için bakanlık bünyesindetutarında dev bir hibe desteği sağlandı. 30.06.2026 proje tarihi itibarıyla faaliyete geçen tesis, iklimlendirmeli yapısı ve modern teknolojisiyle göz dolduruyor.Köy ekonomisine ve kent tarımına büyük ivme kazandırması hedeflenen modern tesisin teknik özellikleri ve kapasitesi ise şu şekilde:Görsellerde de dikkat çeken modern rekolte ve toplama alanlarında, hijyenik şartlarda yetiştirilen yüksek kaliteli kültür mantarları ilk mahsullerini verdi. Özellikle kadın istihdamına sağladığı katkıyla öne çıkan tesiste, hasat edilen ürünler kasalanarak pazara sunulmaya başlandı.Yetkililer ve yatırımcılar, "Üreten üreticimizin yanında olmaya, hibe destekleriyle kırsal kalkınmayı büyütmeye ve geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz" mesajını vererek tesisin Isparta tarımına hayırlı olmasını diledi.