CEZAEVİ KAVŞAĞI'NDA FECİ KAZA: ORMAN ARACI İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI! Isparta’da Akşam Saatlerinde Dehşet Momentleri: 2 Yaralı, 1’inin Durumu Ağır Isparta'nın Davraz Mahallesi'nde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda (Gümrük Müdürlüğü mevkii) meydana gelen şiddetli trafik kazasında Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait resmi pikap ile binek otomobil çarpıştı. Araçta sıkışanların olduğu feci kazada 2 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Araçlar Savruldu, Can Pazarı Yaşandı Kaza, akşam saatlerinde Davraz Mahallesi Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.C. Orman Genel Müdürlüğü Isparta Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 32 İ-10 kodlu resmi pikap ile binek otomobil kavşakta kontrolsüz şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da refüje ve kaldırıma savrulurken, otomobilin ön kısmı adeta hurdaya döndü. Araçta bulunan vatandaşlar darbenin etkisiyle kabin içinde sıkıştı. İtfaiyeden Zamanla Yarış Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede 112 Acil Sağlık, Isparta İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan Isparta İtfaiye ekipleri, ezilen otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için titiz bir çalışma yürüttü.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edildi. 1 Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla derhal hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Bölgede Güvenlik Önlemi Alındı Kaza sonrası olası bir patlama veya yangın riskine karşı itfaiye ekipleri yol yüzeyinde soğutma ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise Cezaevi Kavşağı'nda ikinci bir kaza yaşanmaması adına trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale dönerken, polis ekipleri feci kazanın meydana geliş nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.