Akaryakıtta Yeni Zam: Benzin Fiyatları Artış Gösterdi

Motorinin ardından benzine de zam geldi. 18 Kasım'da yapılan 62 kuruşluk indirimin ardından, akaryakıt fiyatlarına zam yağmuru başladı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler nedeniyle fiyatlar sürekli güncelleniyor.

Son olarak, 28 Kasım itibarıyla benzinin litresine 74 kuruş zam yapıldı. Güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 43.06 TL

Motorin: 44.18 TL

LPG: 26.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.95 TL

Motorin: 44.12 TL

LPG: 25.49 TL

Ankara

Benzin: 43.48 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 26.04 TL

İzmir

Benzin: 43.98 TL

Motorin: 45.25 TL

LPG: 25.94 TL

Petrol piyasasındaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklere neden olabilir. Sürücüler, yakıt maliyetlerini dikkatle takip etmeye devam ediyor.