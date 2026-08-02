Kiracı ve Ev Sahipleri Dikkat: Tahliye Taahhütnamesinde "Boş İmza" Yaktı!

Kira Sözleşmesiyle Aynı Tarihli Taahhütname "Geçersiz"

Baskı Unsuru Sayılıyor: Tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih ile kira sözleşmesinin imzalandığı tarih aynı ise belge hukuken geçersiz kabul ediliyor.

Tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih ile kira sözleşmesinin imzalandığı tarih aynı ise belge hukuken kabul ediliyor. Serbest İrade Vurgusu: Yargıtay içtihatlarına göre kiracı, evi kiralayabilmek amacıyla sözleşme anında baskı altında bu taahhüdü vermek durumunda kaldığı için, bu durum kiracının gerçek iradesini yansıtmıyor.

Boş Belgeye İmza Atan Kiracı Hukuken Haksız Sayılıyor

Açığa İmza Niteliğinde: Tarihleri boş bırakılarak imzalanan taahhütnameler, hukukta çeçek/senetlerdeki "açığa imza" prensibiyle aynı kategoride değerlendiriliyor.

Tarihleri boş bırakılarak imzalanan taahhütnameler, hukukta çeçek/senetlerdeki "açığa imza" prensibiyle aynı kategoride değerlendiriliyor. Ev Sahibinin Doldurma Yetkisi: Kiracı, boş belgeye imza atarak ev sahibine bu tarihleri dilediği gibi doldurma yetkisini ve riskini bilerek vermiş kabul ediliyor.

Kiracı, boş belgeye imza atarak ev sahibine bu tarihleri dilediği gibi doldurma yetkisini ve riskini bilerek vermiş kabul ediliyor. Tahliye Kararı Çıkıyor: Mahkemeler, boş taahhütnameye imza atan kiracıların davalarında ev sahibini haklı bularak taşınmazın tahliyesine karar veriyor.

"Tahliye taahhütnamesinin düzenlendiği tarih ile kira kontratının düzenlendiği tarih aynıysa, 'kiracı gayrimenkulü kiralayabilme baskısı altında imza atmıştır' düşüncesiyle taahhütname geçersiz sayılır. Ancak tarih kısmı boş bırakılarak imza atılmışsa Yargıtay bunu geçerli kabul eder. Kiracı, mülk sahibinin lehine bir belge düzenlendiğinin ve üzerinin dilediği gibi doldurulabileceğinin bilincinde olarak imza atmış sayılır."

— Av. Ünsal Çankaya(Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu Üyesi)

Kira fiyatları, tadilat masrafları ve depozito anlaşmazlıkları nedeniyle ev sahipleri ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıklar mahkemelere taşınmaya devam ediyor. Kiracının belirli bir tarihte taşınmazı tahliye edeceğine dair imzaladığıise bu davalarda en kritik hukuki belge niteliğini koruyor.Türkiye Barolar Birliği (TBB) Denetleme Kurulu Üyesi, tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatları hakkında hayati uyarılarda bulundu.Tahliye taahhütnamelerinin hukuki geçerliliğinde düzenleme tarihinin belirleyici olduğunu vurgulayan Av. Ünsal Çankaya, Yargıtay kararlarının bu konuda net bir çizgi çizdiğini belirtti:Kiracıların en çok düştüğü hatalardan birinin "tarih kısmı boş bırakılmış" taahhütnamelere imza atmak olduğunu belirten Çankaya, mahkemelerin bu durumda ev sahibini haklı bulduğunu ifade etti: