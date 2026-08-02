Isparta’da Çevre Denetimleri Artırıldı: 6 Ayda 373 Denetim, 5,9 Milyon TL Ceza

Isparta’da Çevre Denetimleri Artırıldı: 6 Ayda 373 Denetim, 5,9 Milyon TL Ceza
ISPARTA
G.Tarihi: 28.07.2026 02:32
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Isparta’da Çevre Denetimleri Artırıldı: 6 Ayda 373 Denetim, 5,9 Milyon TL Ceza

Isparta’da kentin toplumsal yaşamını ve doğal dengesini olumsuz etkileyen çevre ihlallerine yönelik denetim uygulamaları aralıksız devam ediyor. Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarını açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, denetim sayısının yanı sıra uygulanan ceza miktarlarında da artış olduğunu belirtti.

Denetim ve Ceza Sayılarında Belirgin Artış

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla denetim sahasının genişletildiğini ifade eden İl Müdürü Bekir Çelen, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalara ilişkin şu verileri paylaştı:
  • Denetim Sayısı: Geçen yılın ilk 6 ayında 291 denetim yapılırken, bu yıl denetim sayısı 373’e ulaştı.
  • Uygulanan Ceza Sayısı: Geçen yıl 5 idari ceza uygulanmışken, bu yıl toplam ceza sayısı 15’e yükseldi.
  • Cezaların Dağılımı: Kesilen 15 cezanın 7’si işletmelere, 8’i ise şahıslara uygulandı.
  • Toplam Tutar: Geçen yıl yaklaşık 1 milyon TL olan toplam ceza tutarı, bu yıl 5,9 milyon TL seviyesine çıktı.

Öne Çıkan İhlaller ve Vatandaş Şikâyetleri

Yapılan kontrollerde ve vatandaşlardan gelen ihbarlarda öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:
  • Tespit Edilen Aykırılıklar: Araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılmaması, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) yükümlülüklerine uyulmaması, atık su ihlalleri ve gürültü kirliliği.
  • Vatandaş İhbarları: Mahalle ve ev yaşamını doğrudan etkileyen gürültü kirliliği ile besihane ve benzeri faaliyetlerden yayılan koku şikâyetleri ilk sırada yer aldı.

Bekir Çelen: "Amacımız Ceza Kesmek Değil, Kurallara Uyulmasını Sağlamak"

Çevre denetimlerindeki temel hedefin cezalandırmak değil, mevzuata uygunluğu tesis etmek olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen şöyle konuştu:
"Yılbaşından bu yana 373 çevre denetimi yaptık. Şunu en başta belirtmek isterim ki bizim amacımız ceza kesmek değil, kurallara uyulmasını sağlamak. Denetimlerimizin büyük çoğunluğunda mevzuata aykırı bir durumla karşılaşmıyoruz; işletmelerimizin büyük bölümünü kurallara uygun çalışırken buluyoruz. Ancak bir aykırılık tespit ettiğimizde de gereğini tereddütsüz yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı değerlendiriyor, gerektiğinde yerinde incelemelerde bulunuyoruz."
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