Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Vali Abdullah Erin'den "En Üst Seviye" Hazırlık Talimatı

Kurumlar En Üst Seviyede Hazır Olacak

"İklim Değişimi Yangın Riskini Artırıyor"

"2020 yılı ve sonrasında küresel olarak artan hava sıcaklıkları ve azalan nem nedeniyle ciddi yangınlar yaşadık, canımız yandı. Tüm teknolojik imkanlarımızı, araç ve teçhizatımızı en üst düzeyde hazır bulunduruyoruz. İl kapasitesini aşan durumlara karşı da gerekli planlamalarımızı yaptık."

Öncelik: Yangın Çıkmadan Önlemek ve Toplumsal Bilinç

"Yeşil Vatan Hepimizin Ortak Sorumluluğu"

"Yeşil Vatanımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizden orman yangını riskine karşı her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz."



İl genelindeki orman yangını risklerinin detaylı biçimde ele alındığı toplantıda, kritik bölgelerde konuşlandırılan araç ve teçhizatın düzenli olarak denetlenmesi kararlaştırıldı. Muhtemel yangın senaryolarına karşı ilgili tüm kurumların koordineli ve en üst seviyede teyakkuz halinde bulunması gerektiği vurgulandı.Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklar ve azalan nem oranlarına dikkat çeken Vali Abdullah Erin, yangın sezonu boyunca orman teşkilatı ve destek ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade etti.Yangınla mücadelede asıl başarınınolduğunun altını çizen Vali Erin, vatandaşlarla kurulan her temasta orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi. Sahadaki tüm birimlerin önleyici tedbirlere odaklanması talimatı verildi.Ormanların korunmasının topyekün bir toplumsal ödev olduğunu hatırlatan Vali Erin, Ispartalılara şu sözlerle çağrıda bulundu: