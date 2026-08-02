Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz

Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
ISPARTA
G.Tarihi: 30.07.2026 03:12
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Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz: Vali Abdullah Erin'den "En Üst Seviye" Hazırlık Talimatı

Isparta Valisi Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, bölgedeki yangın riskleri ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Vali Erin, tüm kurumların ve ekipmanların en üst düzeyde teyakkuzda olması yönündeki talimatlarını tazeledi.

Kurumlar En Üst Seviyede Hazır Olacak

İl genelindeki orman yangını risklerinin detaylı biçimde ele alındığı toplantıda, kritik bölgelerde konuşlandırılan araç ve teçhizatın düzenli olarak denetlenmesi kararlaştırıldı. Muhtemel yangın senaryolarına karşı ilgili tüm kurumların koordineli ve en üst seviyede teyakkuz halinde bulunması gerektiği vurgulandı.

"İklim Değişimi Yangın Riskini Artırıyor"

Dünyada ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan aşırı sıcaklar ve azalan nem oranlarına dikkat çeken Vali Abdullah Erin, yangın sezonu boyunca orman teşkilatı ve destek ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yapacağını ifade etti.
"2020 yılı ve sonrasında küresel olarak artan hava sıcaklıkları ve azalan nem nedeniyle ciddi yangınlar yaşadık, canımız yandı. Tüm teknolojik imkanlarımızı, araç ve teçhizatımızı en üst düzeyde hazır bulunduruyoruz. İl kapasitesini aşan durumlara karşı da gerekli planlamalarımızı yaptık."

Öncelik: Yangın Çıkmadan Önlemek ve Toplumsal Bilinç

Yangınla mücadelede asıl başarının yangın çıkmasını engellemek olduğunun altını çizen Vali Erin, vatandaşlarla kurulan her temasta orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi. Sahadaki tüm birimlerin önleyici tedbirlere odaklanması talimatı verildi.

"Yeşil Vatan Hepimizin Ortak Sorumluluğu"

Ormanların korunmasının topyekün bir toplumsal ödev olduğunu hatırlatan Vali Erin, Ispartalılara şu sözlerle çağrıda bulundu:
"Yeşil Vatanımızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm hemşehrilerimizden orman yangını riskine karşı her zamankinden daha dikkatli ve duyarlı olmalarını önemle rica ediyoruz."
 
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