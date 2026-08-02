Isparta'da artçı depremler devam ediyor

Isparta'da son günlerde peş peşe yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Merkez üssü Darıören Köyü olan 2.6 büyüklüğündeki deprem, kent merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

Edinilen bilgilere göre, deprem saat 11.16 sıralarında meydana geldi. Yerin 9.4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden olurken, birçok vatandaş depremi hissettiklerini ifade etti.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililerden yapılan ilk değerlendirmelerde olumsuz bir duruma ilişkin resmi bir açıklama bulunmadığı öğrenildi.

Son günlerde bölgede yaşanan artçı sarsıntılar vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken, uzmanlar olası artçı depremlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Depremle ilgili gelişmeler ilgili kurumlar tarafından takip ediliyor.